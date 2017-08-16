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菲布拉坎省強勢掃毒 一夕擊斃21嫌

发布于 August 16, 2017

（马尼拉15日综合电）大马尼拉地区以北的布拉坎省警方执行同步扫毒行动，一夕之间击毙21名涉毒嫌犯。
布拉坎省警长卡拉马特（Romeo Caramat Jr.）在一场记者会上宣布，从14日晚间到15日清晨，当地警方在多座城镇执行了26场扫毒行动，击毙21名持械拒捕的涉毒嫌犯，另逮捕64人。
这场扫毒行动将持续到今天晚上。
布拉坎省位于马尼拉以北，人口约330万，省会马罗罗斯市（Malolos）距马尼拉市约41公里，有不少台商在当地设置工厂。
卡拉马特说，截至上午10时，警方已从众嫌犯身上搜出总计超过100公克的安非他命、19把手枪和2把土制猎枪。
扫毒是菲律宾总统杜特蒂的核心政策之一，根据菲律宾警察总长德拉罗沙（Ronald dela Rosa）稍早前提供的数据，从去年7月1日到今年6月30日，也就是杜特蒂上任满一年，警方计击毙3264名拒捕毒嫌，逮捕8万6千零30人。
另有数以千计的涉毒者遭不明武装分子暗杀，弃尸街头。
菲律宾政府扫毒手法强悍，引起人权组织以及欧美国家的关切，但杜特蒂以各国国情不同为由，要求外界勿干预菲国内政。

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