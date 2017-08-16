印尼首個美食在線市場 或有1萬商人將加入Wakuliner

Wakuliner代表日前在印尼试营业发布会上发表讲话。

（雅加达15日综合电）希望将有一万美食业者，而大部分是中小型企业（UKM），会加入Wakuliner，第一个在线市场，尤其为食品和美食服务。

Wakuliner创办人兼首席执行官安东尼·古纳宛（Anthony Gunawan）称，他们将与分布在印尼所有地区的60个城市的一万商人进行合作表乐观，开幕式前已有25万用户。

“目前已有大约3千600商人分布在60个城市，其中是雅茂德丹勿、万隆、巴厘、梭罗、泗水、巨港至锡江。”他这么说。

他说，印尼互联网渗透和智能手机用户很高，已开放在线业务机会，例如电子商务（e-commerce）愈多。但是，至今未有食品和美食服务。

“其实，目前印尼许多美食在世界已被认可。上述情形当然成为巨大的业务机遇，因为美食或食品是民众的日用品。”他如斯说。

Wakuliner提供各种各样食品和美食服务，通过基于Android和iOS智能手机的移动应用程序。

“我们已将持续准备各种各样功能和服务为民众简单地享受群岛美食，例如Waku-Antar、Waku-Wiku和Waku-Katering，各个拥有独特利用。”他如斯说。Waku-Antar是提货单服务，分为两种功能，是快餐和零食。

“有关零食，我们计划支持中小型企业成为其中一个群岛经济动力推动创业，但是民众因为成本有限，导致大部分经济有限而难被认识。该项功能帮助和简易中小型企业营销产品到印尼所有地区。”他这么说。

此外，Waku-Wiku功能是美食之旅。该功能向美食之旅游客提供传奇美食信息，住在城市或外游。

Waku-Katering是餐饮业功能，提供日常美食和活动美食服务。