質疑推動東海岸發展能力 馬學者稱東鐵或成「白象」

纳吉（左7）和中国国务委员王勇（左8）上周三（9日）一同在关丹为东海岸铁路计划主持动土仪式。出席嘉宾还有中国交建董事长刘起涛（左9）、中国驻马大使黄惠康（右2）、马国交长廖中莱（左5）及彭亨州大臣安南耶谷（左6）。

（吉隆坡15日综合电）马来西亚著名经济学者佐摩教授对东海岸铁路计划（简称东铁，ECRL）将为国家带来“全新转变”，并加速半岛东海岸的发展表示质疑，他问道，这个昂贵的东铁是否会成为马来西亚人多年以后需要买单的“白象计划”？

他提醒说，登州甘马挽-彭州关丹（Kemaman-Kuantan）铁路在多年前完工后，就鲜少使用。

佐摩（Jomo KS）曾担任马来亚大学经济系教授及联合国经济发展事务助理秘书长，他在当今大马新闻网站撰文说，当局称，全长688公里的东铁项目投资额达550亿令吉，预计2024年完工。纵观全球，这类大型工程通常面临超支，因此我们也没有理由相信这项工程会是例外。

他指出，根据官方说法，东铁预计在2035年取得每年6千万吨的货运量，这是令人难以置信的。因为，即使是马来亚铁道公司（KTM）在现有的全国铁路运输网上，每年也只运输600万吨货运。

“东铁将以这么多令人难以置信的方式大大惠及国家，有些甚至不符合基本逻辑。例如，是否会有足够的乘客流量支撑东铁？什么样的货运需要如此高成本、高速度的铁路链接？世界哪条高铁可以如东铁计划宣称的，在其通过的所有市镇促进这么多商机和就业机会？”

他说，就连支持柔州森林城市（Forest City）计划的智库民主及经济事务研究中心（IDEAS）首席执行员旺赛夫，也在一篇论文中表达对东铁项目的忧虑，并促政府改善管理方式，尤其是对中资的管理。

他也批评东铁项目并没有公开招标，而是经与中国交通建设股份有限公司（简称中国交建，CCCC）协商后，把合约颁给中国交建。根据协议，虽然中国交建必须让马来西亚承包商参与工程，但该公司依然是主要承包商。

“我们必须从早期的协议吸取教训，即外国企业总会设法把他们属意的合作伙伴带进来，而唯有马来西亚承包商的参与才可促进落实有意义的技术转让。”