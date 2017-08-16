黃順舸：減輕家長負擔 學生校服援助每人200

（本报诗巫15日讯）砂第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸表示，从今年起，州政府增加校服援助计划的预算至400万令吉，即平均每位学生可获得200令吉的援助。

他称，此举显示出州政府为了减轻家长在经济上的负担，让学生有新校服、校鞋与书包上学。

他续称，除此之外，政府也在各方面给予援助，好让学生们能够舒适的学习，并且还有整洁的外观，这些援助分别有基本设施、奖学金、一马固本等。

黄顺舸昨早在宗教小学举行的颁发校服援助计划仪式上致辞时，这么表示。他指出，从2000年开始，砂基金局配合州政府执行校服供应计划，当中包含校鞋与背包予全砂的学生。

他呼吁所有的学生们要努力求学并取得成就，因为透过教育，能够改变人们的家庭与未来。

他希望学生们能够尽力的学好英语，以掌握最新的科技与资讯。他也指出，英语是国际语言，透过网际网络能够开拓人们新的道路与方向，而且这也是时代的趋势使然，是不能够拒绝的。

他也呼吁学生们在学好英语之时，也不要忘记学好马来语，毕竟马来语是国语。

与此同时，砂基金局总监哈志阿兹米表示，该局于2000年开始校服供应计划，当时的预算是每位学生200令吉，总共是200万令吉。

他称，在该计划下，学生们在年初就可以获得新校服与校鞋，不过许多乡区的学生却往往要到10月或11月才能够获得，因此为了让学生们能够更快获得新校服与校鞋，他们从今年开始调整供应的方式。

他续称，今年他们采用发放固本的方式，让家长们随时可在砂州任何城镇购买新校服与校鞋，以解决物资缓慢送抵及其他诸多的问题。

他强调，透过这个方式，可以让家长们自由选择校服与校鞋的品质，不过今年的固本之有效期是11月，所以若是家长没有及时善用这些固本，最终损失的是家长与学生。

对此，他表明若是有出现这种情况，即今年的400万令吉还有剩余，则或许明年可以发放给更多的学生，让更多学生受惠。

哈志阿兹米也表示，除此之外，他们也会特别关照那些家中发生火灾、水灾等意外的学生，并会将固本透过教育局来发放给这些学生。

他指出，同时，该局也有提供奖贷学金予砂学子，凡是那些成功进入大学且没有办法获得任何的奖贷学金者，如PTPTN等，可以向该局提出申请。

他也指出，在该奖贷学金制度下，若是学生成绩达3.67或以上，将可获免75%的贷学金，即只需付还25%的贷学金即可，若是成绩优秀者，则可豁免15%的贷学金，一般成绩则须付换全部的贷学金，不过该贷学金是没有利息的。

他多次强调并呼吁获得奖贷学金者在毕业后，一定要全数付清奖贷学金，因为当局采用循环的方式来发放奖贷学金，希望那些领取奖贷学金者能够考虑其他仍然需要这笔奖贷学金的学子们。