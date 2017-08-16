付吉軍：大數據時代來了 電商機器人互聯網最熱門

（本报诗巫15日讯）随着大数据时代到来，世界正迈入4.0工业革命的时代，因此除了传统的学科，目前最热门的是电子商务、智能机器人与互联网，这些与高科技及数据有关的学科，在经济发展中的比率越占越高。

中国驻古晋总领事付吉军日前告诉砂州的中学生，对于能够掌握好数学及理科的学生，将来就可以朝新能源、智能机器人、通讯、网络这方面发展。

他说，砂州政府已提出发展数码经济，而联邦政府也邀请马云当数码经济顾问，最近还签订了在吉隆坡建立数码物流中心的协议。因此，年青人创业或从经营网店开始，商品不但可以卖到全国，还可以卖到全球。

付吉军总领事告诉学生，在政策沟通上，中马两国领导人经常互访；基础设施联通方面，如铁路、港口、通讯、航空的联通，目前中马的合作非常多，方便贸易及人员交流。比较中国学生几乎人手一机，方便上网查询资料或进行电子支付等事务，砂州的中学生使用手机相对来的少，而且砂州的手机网速稍微慢一点。付吉军总领事笑着说，在砂州想下载网页，却老在转圈圈。

付吉军总领事说他本身发现，海外华人包括马来西亚的华人把中国的文化与宗教艺术传承得非常好，有些节日如中元节，在中国已经不过节了。因此，学生不见得一定要学科技，也可以学文化艺术、书法绘画各方面，也都是社会发展过程中人类所需要的专业。

“中马两国的音乐人才交流非常密切，中国好声音（易名“中国新歌声”）就不断出现马来西亚的选手并获奖。最近在北京举行的2017水立方歌唱大赛，西马的选手拿了第一名。东马也推荐了数位，很遗憾没有得奖，不过将来这种交流机会将越来越多。”

他指出，中国和砂拉越目前进行的合作项目，除了钢铁、太阳能，还有旅游方面，并提供了大量的就业机会。“学习汉语除了自己创业，将来到中国投资公司或其他地方找工作，也能获得更多的便利。”

他也指出，长600公里，连接马来西亚东部4个州的东海岸铁路线，中国注入550亿人民币。用首相纳吉的话说，东海铁路对促进当地人员流通，货物运输产生很大的作用，可将4个州的国内生产总值提升1.5%，建设期间可为马来西亚提供8万个就业机会。中砂也有很多合作项目，砂州政府推动2030年州经济转型计划，也非常希望和中国加强合作。目前中资在民都鲁投资30亿美元设立钢铁厂、水泥厂、胶化厂，建设期间有5万个就业机会，建成后有5千个运营岗位，且聘用的大部分是马来西亚人。”

应结合“带路”与自身优势

付吉军重申，倘若砂州学生的学习方向可以把“一带一路”倡议的5大重点，与砂州自身的优势及资源结合起来，将有助于加强未来谋职及创业的机会。“一带一路”倡议的5大重点是，分别是政策沟通、基础设施联通、贸易畅通、资金融通，以及民心相通。

目前，积极参与一带一路合作建设的国家有七十多个。付吉军总领事说，从未来的发展层面看，一带一路通过共商、共建、共享三个理念来促进整个世界的发展。在发展的过程当中，中国希望能够使所有人都会从中得益。

黃首詠：現代學生太幸福

另一方面，马来西亚留华同学会砂拉越总会署理会长黄首咏医生在“一带一路与中学生的契机”论坛总结环节时感叹地说，现代学生太幸福，他们有很多奖学金可以申请，希望学生们懂得珍惜机会。

“目前，一带一路的项目在我国有铁路、钢铁，太阳能、旅游及水力发电等，为我国提供很多的就业与合作机会。在教育方面，省市政府也提供很多的奖学金。”

他强调，学生在选择专业时可以捉住一带一路所带来的契机，结合砂州本身的优势资源，对本身未来的发展更加有利。诸如电子商务、智能通讯网路、数码经济这方面的专业，将来的市场非常大。

正面看待「帶路」機遇

學生嚮往無現金社會

“一带一路与中学生的契机”论坛总结环节也邀请了9所中学的学生代表，针对“一带一路”发言。

学生们都正面看待“一带一路”所带来的种种机遇，此外，从学生的谈话中，也表达他们对迈向“无现金”社会的响往，更感叹本国的网速不够快，打游戏经常卡机。

其中，诗巫卫理中学学生代表发言时指出，中国高校走出国门，例如厦门大学在马设立分校，是一带一路提供的人才支撑，是马中双向流动与语言文化更多的交流。除了教育方面，一带一路辐射其它领域，为马提供营运人才及就业机会，提高民生水平。

美里培民中学学生代表表示，中马合作吸引更多外资到我国，发挥连锁经济效应，并带来更多就业机会。从教育层面看，将提供更多奖学金，鼓励更多的学生走出去。

诗巫德圣中学学生代表则认为，一带一路提供更多升学管道，通过两国高等教育的合作，能够促进两国更多的学术交流与思想融合，大幅促进华文教育发展更加专业化，同时带动我国经济发展，为我国创造更多就业机会。此外，支付宝电子钱包是充满机遇的盛宴，值得期待。

民都鲁开智中学学生代表在发言时强调，希望在一带一路之下，马来西亚的网络及信息联通可以做的更快、更好。

诗巫公教中学学生代表也指称，一带一路为前往中国留学提供许多机会，毕业后还可以在中资企业工作，故实际行动可以证明，一带一路不仅仅是口号而已。

民立中学学生代表在发言时表示，一带一路可以促进旅游发展，留学机会更大。企业不断创新，希望中学生捉住契机，更加关注国际时势。

诗巫光民中学学生代表也说，中国与沿线国家是利益、命运与责任的共同体，彼此取长补短，促进本国的发展。比如中国大学教师来我国进行师资培训，让我国教师有机会认识中国的教学方法。

此外，在一带一路国际教育交流的项目下，每年有50名北京大学生来我国实习，教导中国的传统技艺，让我国学生对中国的传统技艺有更深一层的认识。另一方面，海外华裔保存较完整的华人传统节日文化，让中国大学生在我国看到很多遗失的传统文化。

诗巫罗斯里多比中学学生代表强调，中学生扮演软势力，通过国与国之间的交流及友谊的建立，我国学生可以走出校园，迈向与国际校园的合作。而青少年未来的挑战非常巨大，但机会也相对地增多。

西连民众中学学生代表田欣玉也指称，希望能有机会认识更多中国的通讯科技技术，如支付宝及电子钱包系统等。