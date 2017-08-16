包章文：地理民情都需考量 合併小學不容易

（本报古晋15日讯）砂拉越华校董事联合会总会主席兼董总中央委员拿督包章文认为，州教育部献仪将学生人数少于300名的小学合并之理念不错，以避免学生学习成效不彰、学习竞争力不高等，但根据观察，合并工作并不容易，不谈华小，单单政府学校千多间，实行起来并不容易。

“尤其一些学校建立在长屋，地理位置、交通等偏远，恐将遭当地议员及人民反对，而站在他们的角度思考也不无道理。”

他举例，在美里弄拉玛（Long Lama）上游某间学校仅仅11名学生，有学生的作品带往日本参赛并获奖，可见微型学校在某个领域也有所强项。

他是于日前马来西亚华校董事联合会总会交流团与砂拉越华校董事联合会总会进行交流活动上进行致词时，发表上述谈话。

他指出，砂拉越拥有14间独中，对全国而言最多；其中华小有222所，也是全国最多的华小，但微型华小也最多。

包章文称，联邦政府提议“微型小学复级班”，目标设在30名以下学生人数的超级微型小学必须进行复级班，这仍在探讨阶段。

同时，有一部分华小教师已被委派受训成为复级班教师。站在华小的立场，若要将学校合并，要保留执照，教育部也有义务将人口稠密地方的学生迁移。”

他透露，在独中方面，比较小型的独中在泗里街，也是由董总滋养。

“砂董总早前已会见专门管理砂拉越教育的砂教育、科学及工艺研究部部长拿督斯里麦哥玛因，经过沟通，其表示将与国小进行座谈会，同时，也考虑到华小有董事部、宗教学校由教会管理，因此，或也将与相关代表会面以商谈将后相关学校的发展。”

他表示，拿督斯里麦哥玛因建议，学校学生人数少于300名的该进行合并，然而这与联邦教育部提倡的30名以下学生进行复级班计划有所不同。

“其也提议，明年先从州政府拨款，以为相关学校重建设备、危楼等，之后再向联邦政府讨回拨款。”