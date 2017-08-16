拒絕教育局獻議 馬董聯會籲 砂華小董事會堅持立場

（本报古晋15日讯）马来西亚华校董事联合会总会吁请砂拉越华小董事会必须坚持立场，拒绝教育局的献议，反对在华小推行“双语言课程计划（DLP）。

董总主席天猛公拿督刘利民是于日前与砂拉越华校董事联合会总会交流活动上进行致词时，感谢砂董联会主席拿督包章文及理事的协助，让董总在去年成功收集到192所，即86.5％的反对在华小推行”双语言课程计划“签名运动的签名表格，以及成功收集到222所，即100％的华小资料调查表。

对于今年4月期间有一些教育局却遴选和献议华小在2018年推行“双语言课程计划”，董总吁请砂州华小董事会坚守立场，以维护华小的特征与本质，坚决捍卫华小以华语作为各个科目教学媒介语的特征，以免打开华小变质的缺口。

此外，他提及，全国1千298所华小，学生人数近55万，当中就有10万名非华裔生，换言之，国内华小每5.5名当中，就有一人是非华裔生。其中，砂拉越和沙巴华小的非华裔生比例相对的高，2017年砂州华小共有1万7千509名非华裔学生，占了州内华小生的28.57%。

因此，他认为，在提倡母语教育的同时，也尊重家长的选择权。在我国宪法之下，各族群享有母语教育的权利。让孩子们学习母语母文，传承族群传统文化，这些都是不容剥夺的权利。

“同时，我们也须尊重非华裔家长因向往华小办学素质，而将其小孩送入华小就读的权利，这两者先后分明，其实没有任何冲突。然而，华小非华裔生人数增加虽是对华小办学的肯定，却也引发一些隐忧。”

他透露，非华裔学生乃是以第二语言学习，必然会在学习中遇到困难。对此，政府理应参照国中预备班制度，提供相应资源于华小，以便更好的协助非华裔学生解决语言转换的问题，避免非华裔学生因语言障碍而影响其学习进度。

“华教工作者在欢迎非华裔生就读华小同时，也须维护既有的华小特质，而非一味迎合非华裔生的要求而放弃华小应有的坚持，这不仅得不偿失，更将动摇华小存在的意义。”