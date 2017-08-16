台湾“經長”李世光 口頭請辭獲准

0815全台大停电，经济部长李世光（右四）带领次长及中油董事长陈金德（右）、台电董事长朱文成（左三）鞠躬道歉。





全台15日下午4时51分，大潭电厂人为疏失导致6部发电机组跳电，造成全台大停电！台湾“行政院”发言人徐国勇晚间表示，“经济部长”李世光已透过电话口头向“行政院长”林全请辞，林全也已接受，书面辞呈将于明、后天送到“行政院”。

徐国勇表示，林全已经接受“经济部长”李世光的口头请辞，书面请辞明后天就会收到，有关是否到临时会报告，尊重立法院党团协商与决定。

至于中油的惩处，徐国勇表示刚刚提到的是政治责任，至于事务官相关的责任一定会追究，等到今天大潭电厂一个机组一个机组启动，整个事情结束后，接下来有关相关单位事务官的惩处会陆续处理。

台中也有一部发电机受影响。台湾电力南电北送，北电南送。所以因为大潭电厂六部机组跳机，产生电压问题，在台中一个机组受影响，合计有七部机组受影响。徐国勇重申，以后会追究中油董事长陈金德、台电董事长朱文成的责任等事务官的责任，目前要求事务官将事件调查清楚，该惩处的责任不能够回避。