陳日枝：提高人數比例 華裔應積極申請公務員

（本报古晋15日讯）砂拉越诏安会馆主席陈日枝表示，随着独中统考文凭已获砂拉越政府承认，华社家长应鼓励子女小六毕业后报读华文独中，同时华裔应积极申请成为公务员，以提高华裔在砂拉越政府的比例。

他呼吁家长重视华文教育，选择让孩子报读独中，让孩子接受华文教育。

他是今早该会举行的会员子女学业成绩优良奖励金颁发仪式上致词时，如是表示。

此外，他说，该公会为鼓励和奖励奖励，举行颁发学业成绩优良奖励金，希望会员子女学业上取得更好成绩，同时要激励那些未能获得奖励金的会员子女继续努力，在来年也能考取好成绩而领奖学金。

他表示虽然奖励金的数目不多，但更重要的是具鼓励学生的意义。

另外，他也鼓励华社踊跃申请担任政府公务员。他说，华人在马来西亚的人口逾20%，但华裔在公务员领域中所占的比例不到4%。

他也形容华人有一句话说表示朝中有人好办事，但若然未来政府内的华裔公务员的比例越来越少，华社将会失去更参政和施政的机会。他说，目前砂拉越独中生只要考取独中统考文凭，也能申请成为砂拉越公务员，因此希望华社能给予重视和协助，让更多华人子弟担任高级公务员，为砂拉越华社谋求更多福利和权益。

另外，砂拉越诏安会馆会员子女学业成绩优良奖励金今年接获64份申请，52份合格领取奖学金，相比去年的72份申请，减少了7份。今年接获的奖励金申请当中有25份属小学组、36份中学组，以及大马高等教育文凭组3份。