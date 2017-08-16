首页 新闻 联合即时 0815全台大停電 蔡英文道歉：政策方向不變

0815全台大停電 蔡英文道歉：政策方向不變

发布于 August 16, 2017
台湾领导人蔡英文于晚间22时30分左右在脸书贴文代表政府向全台湾人民道歉，但她也强调，政策方向不变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。
台湾领导人蔡英文于晚间22时30分左右在脸书贴文代表政府向全台湾人民道歉，但她也强调，政策方向不变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。

0815全台大停电，台湾领导人蔡英文于晚间22时30分左右在脸书贴文代表政府向全台湾人民道歉，但她也强调，政策方向不变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。
蔡英文指出，供电不只是民生问题，它还是国家安全的问题。真正该全面检讨的，是这个会因为人为疏失而轻易瘫痪的供电系统。这才是问题的核心。
她表示，会要求相关部门，在最短时间内给全体国人一个清楚的报告，为什么我们的供电系统会因为一个误触，就造成这么大的损害？这个系统明显地过于脆弱，可是台湾竟然就这样过了这么多年。这个系统非改不可，她会把它列为未来彻底检讨改革的重点。
她最后强调，现在政府推动分散式的绿能发电，就是要避免单一电厂事故就影响全国供电。「我们的政策方向不会改变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。」

台湾领导人蔡英文于晚间22时30分左右在脸书贴文代表政府向全台湾人民道歉，但她也强调，政策方向不变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。
台湾领导人蔡英文于晚间22时30分左右在脸书贴文代表政府向全台湾人民道歉，但她也强调，政策方向不变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。
  • gg18

    十字路口2車相撞 2人送院治疗

    2車在十字路口相撞，造成一私家車司机及乘客受伤，较后2人由救护车送往医院治疗。 …
    August 16, 2017
    0 second read
  • gg16

    搜星中国總決賽 许琇淇得金奖

    (美里16日讯）许琇淇是于8月2日在父母陪同下前往上海参赛《2017年第13屆桃李杯搜星中國青少年藝術人才總決賽》于8月4日在中國上海国际舞台圓滿結束。这次共有4名成功獲出線遠赴上…
    August 16, 2017
    0 second read
  • gg15

    衛部食安資料系統證實 我國沒進口歐毒蛋

    （吉隆坡15日讯）卫生部今天证实，本地市场没出售来自欧洲的鸡蛋及鸡蛋制成的产品，包括在荷兰遭化学物氟虫腈（fipronil）污染的鸡蛋。卫生总监拿督诺希山说，根据卫生部的大马食品安…
    August 16, 2017
    7 second read
载入更多相关文章
  • gg18

    十字路口2車相撞 2人送院治疗

    2車在十字路口相撞，造成一私家車司机及乘客受伤，较后2人由救护车送往医院治疗。 …
    August 16, 2017
    0 second read
  • gg16

    搜星中国總決賽 许琇淇得金奖

    (美里16日讯）许琇淇是于8月2日在父母陪同下前往上海参赛《2017年第13屆桃李杯搜星中國青少年藝術人才總決賽》于8月4日在中國上海国际舞台圓滿結束。这次共有4名成功獲出線遠赴上…
    August 16, 2017
    0 second read
  • gg9

    过马路被罗里撞 男头破血流

    （汶莱16日讯）过马路被罗里撞，男子头破血流。 是起意外是于刚刚九时许在遮鲁东路发生。受伤男子在被撞后已被移至路旁，伤者看似伤势严重但仍然保持意志清醒。 …
    August 16, 2017
    0 second read
Load More In 联合即时
评论功能已关闭