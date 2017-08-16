0815全台大停電 蔡英文道歉：政策方向不變

台湾领导人蔡英文于晚间22时30分左右在脸书贴文代表政府向全台湾人民道歉，但她也强调，政策方向不变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。

0815全台大停电，台湾领导人蔡英文于晚间22时30分左右在脸书贴文代表政府向全台湾人民道歉，但她也强调，政策方向不变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。

蔡英文指出，供电不只是民生问题，它还是国家安全的问题。真正该全面检讨的，是这个会因为人为疏失而轻易瘫痪的供电系统。这才是问题的核心。

她表示，会要求相关部门，在最短时间内给全体国人一个清楚的报告，为什么我们的供电系统会因为一个误触，就造成这么大的损害？这个系统明显地过于脆弱，可是台湾竟然就这样过了这么多年。这个系统非改不可，她会把它列为未来彻底检讨改革的重点。

她最后强调，现在政府推动分散式的绿能发电，就是要避免单一电厂事故就影响全国供电。「我们的政策方向不会改变，今天的事件只会让我们的决心更坚定。」



