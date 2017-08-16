張健仁：加深河道工程未展開 政府卻已開始徵維修費

（本报古晋15日讯）行动党砂州主席张健仁表示，政府通过古晋海港局从2017年6月1日起开始征收河道维修费，作为加深河道之后的砂拉越河护理费用，然而加深河道工程仍未展开，州政府却已开始征收维修费，因此认为政府此举非常荒谬。

他说，过去，他曾经致函要求州政府押后落实上述收费，当时获得前首长拿督巴丁宜阿德南认同并押后落实，如今知悉该收费落实，再致函砂首长拿督阿玛安邦佐哈里，唯至今未获首长回应。

他指出，该收费无形中增加了古晋船务公司进口与出口上开销，每年要多还1千200万的额外费用，而且目前是毫无意义的费用。他指出，根据收费制，每一个20尺的货柜征收36.25令吉的费用，而每公吨的的货物则收费1令吉，这相等于古晋海港局收入增加了20%。

他强调，上述收费并不是为了要落实河道加深工程，而是要支付维护加深后的河道之费用，问题是加深河道工程迄今还为落实，政府却已开始征收维修费。

他说，政府要加深砂拉越河之河道，是为了让更大型船只，包括更大型的货柜船只可以直接进入森纳里码头，但是原本要今年动工的挖深河道工程，在还未开工却因预计开销增加，从原本估计3亿6千万令吉增加至4亿6千万令吉，也因为增加了1亿令吉的工程成本，导致整个工程又重新评估而未如期落实。

他说，那是他日前在国会期间提出的口头提问，以及在参与“1952年商务海事修正法案”辩论时得到的副交通部长回答。

他说，工程的成本变成4亿余令吉，而根据部长，政府只拨了3亿6千万，1亿还没拨出。从这个回答，政府批准的拨款是3亿6千万，但是整个挖深河道的工程是4亿6千万，可见已经超越了政府的经费，因此他估计今年不会实行，而要等到明年的财政预算案再拨出，因此认为砂州政府更不应该征收一个还没存在的东西之维修费用。

“重点是，河道维修费是为了维持更深的砂拉越和河道，但工程却没有开始，那要维持什么？这个收费的用途完全失去了意义。”

他说，该工程目前还在计划中，未开跑。

也是古晋区国会议员的张健仁呼吁阿邦佐哈里仿效阿德南押后收费的决定，认为阿邦佐哈里应该要考虑到砂州人民现在是处在生活费日益增加的负担沉重当中。

他也认为“羊毛出在羊身上”，该收费虽然是船坞公司负责，但是最终该笔帐最终还是会转嫁到消费者身上。

“政府有责任，也应该要减轻人民生活负担，而不是滥用名义来纳税，以增加人民的经济负担。”