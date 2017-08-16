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史諾登拉旺：有望奪金 砂缺日本柔道教練

发布于 August 16, 2017
全体日本柔道学员与教练和主宾合摄。
全体日本柔道学员与教练和主宾合摄。

（古晋15日讯）砂州青年与体育部助理部长史诺登拉旺认为，日本柔道是砂州可夺金的体育项目，惟，砂州缺乏日本柔道教练。
他说，教练是孕育冠军选手重要一环，因此，为让砂州能培育出更多柔道冠军，教练是不可或缺的。
不过，他披露，日前他出席在诗巫举行体育教练研讨会，约30名来自州内各体育团体的教练皆有代表出席，会上则未见有柔道的教练出席。
在他了解下，目前砂州全职的柔道教练仅有1人，显然柔道体育严重缺乏全职教练。
他还说，其部门已积极安排与州内各体育团体进行交流，旨在听取这些体育团体所面对问题和不足之处，需要时也会给予必要协助，包括运动员培训事宜。
史诺登拉旺是于日前出席砂拉越-日本柔道训练营闭幕礼上致词时，这么表示。
他指出，砂州立志要成为体育强州，以重振昔日体育辉煌，因此，他呼吁本地所有体育团体与组织的领导及选手与教练必须认真看待，释出他们的诚意与配合。
“砂拉越曾是马来西亚运动会的总冠军，而在去年，砂州运动员在马运会的表现两眼，因此，在下一届在霹雳登场的马运会，砂拉越放眼能重夺总冠军宝座。”
他也说，砂州已开始筹备停办27年的砂拉越运动会，并积极培育“影子运动员”，让砂州体育有足够的接班人，为砂拉越的体育做出贡献。

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