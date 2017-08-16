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獲首長站台 卓業服務中心開幕

发布于 August 16, 2017
砂工商联合总会会长拿督阿邦阿都卡林（左2）及秘书长蔡文铎（左1）与砂拉越卓业服务中心主席拿督斯里莫希迪甘尼（右）在首长拿督阿玛阿邦佐哈里（右2）见证下交换备忘录。
砂工商联合总会会长拿督阿邦阿都卡林（左2）及秘书长蔡文铎（左1）与砂拉越卓业服务中心主席拿督斯里莫希迪甘尼（右）在首长拿督阿玛阿邦佐哈里（右2）见证下交换备忘录。

（本报古晋15日讯）砂拉越卓业服务中心（SCOPE）今日获得砂首席部长那阿玛阿邦佐哈里主持开幕仪式。
今日连同出席开幕活动的也包括了砂州议会议长拿督阿玛阿斯菲雅、砂拉越卓越表现服务中心首席执行员阿斯丽娜博士、董事局董事拿督沙巴里雅博士、拿督阿布巴卡玛祖基与哈志阿兹米布章。
同时，砂卓越表现服务中心与合作伙伴签署备忘录，合作伙伴包括了砂拉越联合工商总会会长拿督阿邦阿都卡林、新加坡与柬埔寨学院常务董事兼学院总长朱锦华、德国柏林管理与科技学院总监乌里斯慕雷博士、马来西亚评级机构执行董事拿督斯里古格威丹、合益集团有限公司高级主管默哈末。
值得一提的是，砂拉越卓越表现服务中心为一家私人有限公司，为私人机构及组织提供培训及共享知识平台，该中心也邀请著名组织的嘉宾分享各自专业领域与见解。
即将为该中心主讲的讲师有能源管理副总裁彼得、西门子变压器亚太区副总监兼柏林管理与科技学院副院长克里斯将分享关于德国的能源市场及能源及资源领域。

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