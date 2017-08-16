耗資逾4億 美里建中央排污系統

设于人造湖公园旁的美里市中央废水处理系统地下水道首期工程告示牌。

(本报美里15日讯)耗资约4亿2800万令吉的美里市中央废水处理系统地下水道第一期工程（A配套）已从今年3月30日开跑。

美里市中央排污系统建设，是第10个大马发展计划获得的基建拨款项目。第一期工程涵盖美里市中心商业区，在人口稠密区进行，工程分三个阶段进行。

第一阶段工程包括建造中央排污系统处理厂（称为B配套），第二阶段工程是建造排污网络（称A配套），以及第三阶段工程是连接房产区的排污渠道（属A配套）。

位于美里埔奕湾交通岛中央的首阶段工程将历时4年；而第二阶段工程是涉及中央排污处理厂的计划。

据悉，第一期地下水道工程估计长31.53公里，分别是主干地下水道13.08公里，二次水道长约3.09公里以及上下水道长约15.36公里，预计2021年3月29日完工。

美里中央排污处理系统最终是将污水，包括厨房、浴室、洗涤废水和厕所排放的废水，通过网状地下水道网络，再疏导到污水处理厂，符合环境素质法令规定的A等级水质，排到拟建的湿地区，最后才注入美里河流入大海。