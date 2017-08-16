楊守勤：我氣憤又傷心 不認父親有何權利爭產？

与辩方代表之一的薛金光（右1）在庭外相遇，杨守勤医生针对一些论点据理力争。

（本报诗巫15日讯）人联陷党产风波，已故前主席丹斯里黄顺开医生夫人潘斯里杨守勤医生重申，“我为此感到非常气愤和伤心！”

今日在诗巫高庭外被询及心情如何之际，杨守勤一直强调，自己深感气愤与难过。“过去他们是对人联党忠心的党领袖，一直效忠于党，与我们在同一阵线共同服务人民，如今却弃党求去。”

她指出，任何人一旦离开了党，即等同放弃党内所有的权益，故党内的一切事物皆无权做出争取，因为党不是属于个人的，这是最重要的一点。

“就譬如一对父子般，做儿子的不愿承认父亲，欲脱离父子关系，那么他还有什么权利，要求父亲分家产呢？如今我们的情况，恰恰就是如此，这是很简单的道理，也是不容置疑的事实。”

当记者提及这些党领袖过去对人联党亦有付出与功劳，杨守勤摇头强调，“一旦对党不忠，离党而去，无论过往对党有什么伟大的贡献，一切都将归于零。我不提谁的名字，大家自然都知道。”

“当他离开人联党之后，从未前往探访黄顺开医生，只是曾经一次陪同州元首前来。如今他们这批前党领袖，已经不在人联党内，即是形同外人，对人联党的一切事物不再享有权利。”

虽说已届92岁高龄，且听力不佳，但今日现场所见，杨守勤医生仍然思路清晰，且言谈有条有理，反应敏锐，叫人由衷佩服。在接受访谈后，她甚至要求记者“措词强烈一些（Make it strong）”，因为她本身即是“个性强大的人（Strong Person）”。

為楊守勤加油打氣

黨員幹部支持者聚集

（本报诗巫15日讯）砂人联党已故前主席丹斯里黄顺开医生夫人潘斯里杨守勤医生今日被传召出庭供证，该党诗巫党员干部及支持者一早齐聚诗巫党所，为她加油打气！

逾150位人联党员今早8时之前即陆续在诗巫党所集合，并与潘斯里杨守勤互动频密，针对一些课题进行了正面的交流。

杨守勤医生随口提及回到诗巫，最想品尝的是干盘面，众人即要求咖啡店送上香喷喷的干盘面，与她一同享用早餐，过後也在诗巫党所前拍了一张富纪念意义的大合照。

基于人联诗巫党部建筑的隔邻即是诗巫法庭，众人于是在9时前步行往法庭去。在飘著细雨的早晨，大家也为年迈的潘斯里杨守勤撑起雨伞，免得被淋湿。

今早出席的诗巫5个支部主席，包括了巴旺阿山支部主席刘会耀律师、南甲支部主席蔡明成、武吉阿瑟支部主席钱本统、柏拉旺支部丁永豪，以及都东支部主席拿督孙春德医生。

此外，诗巫各个人联党支部亦有许多执委与党员到场，对潘斯里杨守勤医生表达了强而有力的支持。

人联诗巫党产诉讼案今日共传召了6名证人，分别为已故前党主席黄顺开代表律师温委达、潘斯里杨守勤医生、国家档案局砂分局局长罗丝琳玛本、前人联党中央秘书长拿督沈庆辉、Twinswood有限公司秘书刘恭远，以及人联巴旺阿山支部主席刘会耀律师。

案件由今早9时开始听审，直至下午2时45分告一段落，并将于今年8月24及25日续审。而诉方律师届时将会传召其他证人出庭，包括前人联党主席拿督巴丁宜陈康南，以及Twinswood有限公司董事如拿督斯里黄顺舸、拿督张泰卿等人。

这起案件的诉方为人联党，而辩方为Twinswood有限公司。诉方代表律师有4人，即施保兴、安丁利登、许如益及江慧玲，辩方代表律师为罗君华及郑志伦。审理此案的法官则为高庭司法专员迪斯恩。

位于甘榜拿督共3个单位的店屋，当年是注册在Twinswood有限公司的名下。此公司拥有50名股东，每人拥有2万股，当中19人已离世。在这之前，人联党入禀法庭申请向其余13人索回股份，并获得高庭的批准。

罗君华代表已非人联党员的部分股东提出上诉，2016年12月7日获上诉庭接纳，当时上诉庭认同案件还有其他需要斟酌之处，谕令将案件交回至诗巫高庭全面开审。

人联党诗巫支部前主席黄顺开希望诗巫人联党，有一个永久性的建筑物。黄顺开当时和时任财政黄志渊在党员及支持者的乐捐下，80年代募集资金购买属于人联党诗巫支部永久性的党所，即位于诗巫甘榜拿督共3个单位店屋。