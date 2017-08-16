668萬戶大停電 全台黑一半

全台各地15日下午4时51分传出大跳电，事故原因是大潭电厂人为疏失导致6部发电机组跳电，造成全台大停电！

「全台一个月内稳定供电，不会亮红灯」，台湾“经济部部长李世光”的这句话言犹在耳，昨日却因中油供气中断10分钟，导致大潭电厂6部机组大跳机，未久台中火力5号机也跳机，供电量锐减，昨日下午4时51分起，全台大停电，计668万户、逾半用户没电，台电启动紧急分区轮流停电，至晚间9时40分才解除限电，创18年来最严重停电灾情。

供电瘫痪 18年来最惨

昨日公民营电厂先后出包，先是才顺利恢复运转的和平电厂锅炉破管，估计要2至3天修复，少掉1部机组65万瓩电力。紧接着，下午大潭电厂全厂与台中火力电厂5号机先后跳机，其中光是大潭电厂跳机便使供电锐减420万瓩，酿成全台668万户大停电。台电董事长朱文成表示，受影响用户将会以电费减免来补偿。

台湾“行政院”发言人徐国勇晚间表示，中油工程误操作造成管路「2分钟断气」，竟然引发全台大停电。中油昨天下午4点51分，由包商巨路国际更换计量站控制系统电源供应器时，可能误触导致错误讯号，关闭供应气阀，由于地点距离台电大潭电厂仅650公尺，距离过短导致应变不及，引发6部机组大跳机。

包商施工 疑误触而造成

中油从台中天然气接收站拉海管到桃园，供气到大潭1到6部机组发电，昨天这起气阀误关是中油首次发生！中油董事长陈金德昨道歉并解释，天然气进大潭有个计量站，记录进气量，之前由承揽商巨路进行计量站控制系统的电源供应器更换，总共要换10颗，昨天换到第8颗，现场中油人员有陪同。当时已经换完，在做复归动作，结果4点51分误操作自动关闭气阀，发生跳车。





封闭系统 外部破坏率低

陈金德说，虽然紧急处理后，4点53分就恢复供气，5时02分完全正常供气，但因距离大潭电厂只有650公尺，让台电措手不及，导致大潭机组跳电。

他语气沉重说：「计量器有控制阀，为何自动关闭阀门无法供气，也不清楚」。他说这条24寸管是采自动控制，只知道有错误讯号让其自动断气，原因还要调查。至于有否外部网路侵入造成，他说会再调查。不过中油内部认为，控制阀是封闭系统，外部侵入破坏机率低。

承包厂商巨路国际过去承包过台积电、台塑、大陆大庆石化等控制系统工程，是业界知名厂商。中油高层表示，与巨路合作很久，过去也没出过事，真的不晓得原因是什么，预定今天公布初步调查结果。

后续处分 中油将负全责

陈金德说，中油每年供应大潭350万吨天然气，中油会负完全责任，后续查清楚后也会有应有的处分。

台电发言人林德福指出，因为计量站与大潭电厂距离太近，管线内并无残留天然气，导致燃气供应中断时，台电也无法启动紧急因应措施。







