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巫人聯黨產案續審 92歲楊守勤負傷出庭

发布于 August 16, 2017
虽说已届92岁高龄，且听力不佳，但杨守勤医生（前右2）仍然思路清晰，且言谈有条有理。右1为另一诉方证人刘会耀律师。
虽说已届92岁高龄，且听力不佳，但杨守勤医生（前右2）仍然思路清晰，且言谈有条有理。右1为另一诉方证人刘会耀律师。

（本报诗巫15日讯）跌伤脚踝仍坚持出庭供证，高龄92岁的杨守勤医生数度强调，“就是坐轮椅也要来！”
砂人联党诗巫党产诉讼案今日续审，作为诉方今日传召的第二名证人，人联党已故前主席丹斯里黄顺开医生夫人潘斯里杨守勤医生今日在一众党员的陪同下抵达诗巫法庭。
当被告知高庭位于2楼，旁人欲背她上楼之际，只见杨守勤医生坚持自行爬上楼。她双手搀扶着楼梯把手，步履缓慢地一步步跨阶而上。抵达2楼时，众人纷纷报以热烈的掌声。
在法庭内等候各自案件听审的一些律师们见状，大家不约而同地说，“她是多么地尽心尽力！（How dedicated she was！）”
受媒体询及脚伤的情况时，杨守勤医生透露，她在今年6月份到中国上海的第二天，即不慎跌倒，伤及右脚踝。虽说过后伤处隐隐作痛，但因为仍可行走，故她本身与同样是医生的随行女儿并未严正看待。
“回到国内后，我安排去照了X光，才发觉右脚踝骨裂并接受后续治疗。我也深感庆幸，并未跌伤骨盆，而只是脚踝。连日来，我都在服用药物，今早也吞了止痛药，才能较自在地行走。”
当记者举起相机，欲拍她扯裤管让旁人看伤处时，杨守勤医生随即出言阻止。她强调，自己不喜欢高调，更不愿意他人认为本身在争取宣传。
“数日前党内领袖致电询问我能否前来诗巫出庭，我告诉他们，今天既然法庭传召我前来供证，无论如何，我一定会来！既使坐着轮椅，我也要来告诉大家真相！”

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