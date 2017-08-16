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獸醫局接獲15樣本 西連1甘榜樣本呈陽性

发布于 August 16, 2017

（古晋15日讯）砂兽医服务局今日接获之前送往化验的15样本，其中14份样本为阴性，另一份来自西连甘榜摩拉丹卡（Kpg Muara Tangga）狗只样本对狂犬病毒呈阳性。
该甘榜之前已于7月13日被列为狂犬病疫区。
上述14份呈阴性的样本取自美里2样本、诗巫2样本、泗里街3样本、木中2样本、斯里阿曼1样本、古晋3样本、以及西连1样本。
当局迄今已总共送出181个样本到位于怡保的化验中心进行化验，其中163为狗只样本、17为猫样本、以及1只为蝙蝠样本。当中，34个狗只样本及6只猫只样本呈阳性。
截至今日下午3时，该局完成对西连区的414只狗、以及鲁勃安都的狗只进行 截至目前，该局总共为人们的宠物注射疫苗的累计数量为3万1千零41只，其中2万3千399只狗、7千597只猫、以及45只其他动物。
另外，砂地方政府与房屋部及砂兽医服务局联合行动已经捕抓了988只位于古晋、三马拉汉及西连的野狗，作为防范野狗感染的措施。
该局也提醒民众避免让家犬与野狗接触，不管家犬是否已经注射疫苗。同时，该局也呼吁民众观察宠物，如果出现异常行为或凶狠现象，包括怕光、流大量口水等，应该联络砂灾难管理与拯救委员会，电话：082-443991、447960，以寻求该局协助处理。
另一方面，砂卫生局今日再发现95宗被狗、猫咬案件，其中16宗发生在西连、3宗于斯里阿曼、75宗发生于古晋、及1宗在三马拉汉。95宗猫狗咬人案件当中，76宗是涉及自家饲养家犬或猫或宠物咬伤（55宗为狗、21宗为猫），另外19宗则是涉及被野狗野猫及其他动物咬伤（10宗为野狗、8宗为野猫、及1宗为老鼠）。
这也让4月1日起至今日止，被动物咬的案件累计数据高达2千393宗，同时，截至目前，942人已经获得注射疫苗。
砂卫生局也呼吁自4月1日起有被猫狗咬伤者，应该尽快前往邻近的医院或诊疗所寻求检察。该局也提醒民众若被动物咬，尤其是狗咬，因该立刻采用大量的清水即肥皂清洗伤口15分钟，然后尽快到附近的诊疗所或医院求医。

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