陈冠希14日在余文乐自创品牌的拍档Godfrey Kwan的IG贴上一件由乐仔主理的品牌MADNESS外套照后,陈冠希留言回应,包括“NEW SLAVE”(新奴隶)、“FEEL SORRY FOR U BRO / BUT EVERYONE NEED TO MAKE A LIVING”,意思为对方难过,但每人都要赚钱维生等。乐仔随后在自己的IG分享名句“THE BEAST REVENGE IS MASSIVE SUCCESS”,再留言:“面对着政击你的人”,虽然之后2人没有再对战,但就引发一众网民留言,各自挺他们。

另一边,陈冠希于13日晚在宁夏的音乐节压轴唱毕Hip Hop歌〈记得我吗〉后,说:“好像有些人忘了我,可以告诉《中国有嘻哈》,我叫什么名字!”然后14日就在微博留言:“hiphop不只是外表,是一个精神,一种生活方式,他们有吗?乖乖地笑,跳吧,真正爱hiphop的人,你们同意吗?SALUTE热狗!没在说你!”。