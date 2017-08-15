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隆警瓦解2新販毒網絡 逮3男女 起逾37萬元毒品

发布于 August 15, 2017

（吉隆坡14日讯）疑在吉隆坡“冒起”不超过半年，新近活跃的两个贩毒网络遭警方瓦解，3名涉嫌贩毒的男女被捕，其中2人为一对异国鸳鸯，1人为本地人，另1人为越南女子。
吉隆坡警方肃毒组主任阿德南在周一举行的记者会上公布警方在本月11日及13日两场特别行动中的成果，在11日傍晚6时于蕉赖马鲁里花园的一栋公寓单位内逮捕一对夫妇，其中华裔男性46岁，女子28岁来自越南，警方在单位内起获2千950枚，重856克的摇头丸，市价约14万7千500令吉，警方也同时起获1万7千826令吉现钞。
警方指出该对夫妇于2014年结婚，警方相信他们刚于过去3至5个月于隆市蕉赖一带活跃。他说该对夫妇都无前科，其中男的为无业游民。警方已将男嫌犯延长扣留6天，女嫌犯则被延长扣留5天
印青车藏20包海洛因
警方也在另一场于本月13日凌晨1时30分采取的行动中，在隆市时代广场购物中心后街（惹兰1/77A），逮捕一名疑是毒贩的廿多岁印裔青年。
阿德南说警方在接获情报后于现场发现一部行迹可疑车辆，在暗中观察45分钟后，见嫌犯出现即上前将他逮捕，并发现嫌犯车内藏有20包海洛因，重量为9公斤66克，市价为22万5千令吉。
他说嫌犯相信活跃于隆市才数个月光景，警方已将嫌犯延长扣留6天。
阿德南说，上述两宗贩毒案中的夫妇及印裔青年将在危险毒品法令第39（B）条文下被查，若控上法庭罪成将面对死刑。
随着上述3人的落网，隆市警方也宣告捣毁活跃于隆市的两个贩毒网络。

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