涉及有組織性犯罪活動 04黨20人面控禁保釋

20人进入扣留室时都回避镜头。

（槟城14日讯）24名在今年7月开始被警方逮捕的04党高层领导中的20人，今日集体被警方带到乔治市法庭面控，法庭基于他们涉及有组织性犯罪活动因此一律不给予保释。警方今早全副武装押送他们上庭。

另一名被告因为身体不适需要入院接受治疗而无法出庭，主控官表示将安排在今天以内到医院内提控他。

槟州警方今年7月发起的“海角斩草除根行动”，逮捕了24名04党高层领导，他们在2012年国家保安（特别措施）法令下被扣留28天。其中20人今天被带上庭面控。

通译员以淡米尔文为他们读出控状后，他们都表示明白。主控官塞夫在庭上也申请把全部被告交给高庭进行审讯，对此，法官诺萨拉决定将案件展延至9月14日过堂。

他们被指从2015年1月1日起活跃到今天，因此触犯了刑事法典第130（v）（被认定为有组织性的犯罪集团分子）条文。一旦罪成，可被判不少过5年，不超过20年监禁。

他们上午8时30分被警方以罗里押到法庭，较后就被带往地庭接受审讯。由于有很多被告的家属都前来法庭听审，导致庭内爆满，有家属听见家人名字被念出后在角落流泪。

由于座位有限，一些家属被逼站着听审，而在读完控状后要被带走时，也有一些家属涌上前与被告交谈。

20名被告在中午12时30分在警方全副武装押送下被带出法庭，家属没机会靠近，因此有些家属站在篱笆外等待被告被带出来时才喊话交代事情。