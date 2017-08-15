高庭宣判延扣令違法 彭文寶提前釋放

槟州行政议员彭文宝及双溪里武非法工厂的董事及经理父子延扣令申请过程被高庭法官宣判违法，3人周一获得提前释放。

（槟城14日讯）槟州行政议员彭文宝及双溪里武非法工厂的董事及经理父子延扣令申请过程被高庭法官宣判违法，3人今日获得提前释放。

彭文宝及双溪里武非法工厂的两父子是于上周五，因工厂非法经营10年一事遭反贪会逮捕，3人在隔天也被带往推事庭延扣5天，截至今天3人已被扣留3天。彭文宝的代表律师团今日入禀高庭，挑战反贪会之前对彭文宝的延扣5天的合法性。

董事及经理父子也获释

在通过双方律师的解说后，高庭法官拿督阿都瓦哈以有关主簿官在发出延扣令过程中违反刑事程序法典第117(5)条文，因此宣判延扣令无效，3人获当庭释放。

彭文宝哽咽拥抱林吉祥

在代表律师的要求下，3人当场被解除手铐，彭文宝及非法工厂的父子在庭内闻判相当开心，并与亲属及律师拥抱。彭文宝在出庭时，更是哽咽地向前拥抱行动党国会领袖林吉祥，而槟州首长林冠英也在旁给予支持。

彭文宝代表律师蓝卡巴在办公楼下召开记者会时指出，高庭法官是基于代表律师不被允许与彭文宝接触，以及不被允许对延扣令提出意见，而驳回该5天延扣。

他说，意思是指该延扣令犹如不存在，彭文宝已获得释放，恢复自由身，而且反贪会查案官也表明目前不会重新逮捕彭文宝。

他补充，彭文宝目前的身体状况欠佳，或许会到医院进行身体检查，但一切由其家人决定。

询及有关另两名父子的状况是否一样，蓝卡巴仅回应不知情，但他所讲的都是有关彭文宝的情况。