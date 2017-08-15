首页 新闻 北砂新闻 邀出席肯獎頒獎禮 新協拜會俞小珊

邀出席肯獎頒獎禮 新協拜會俞小珊

发布于 August 15, 2017
砂新协及北砂新协理事在会长杨万勇（左3）的率领下，礼貌拜会美里市长俞小珊（右3）移交肯雅兰新闻奖颁奖晚宴邀请函。
砂新协及北砂新协理事在会长杨万勇（左3）的率领下，礼貌拜会美里市长俞小珊（右3）移交肯雅兰新闻奖颁奖晚宴邀请函。

（本报美里14日讯）砂新闻从业员协会联合会会长兼肯雅兰新闻奖筹备会主席杨万勇，今日带领团队拜会市长俞小珊，并邀请他出席将于今年11月22日举行的2017年肯雅兰新闻奖。
市长俞小珊称，明年将是2018年旅游年，希望媒体在宣传上扮演着其独特的角色，并可透过一起筹办活动来提升大家对美里的认识和国际知名度。
对于肯雅兰新闻奖可以在美里举行，届时将会有来自砂拉越各地的媒体出席共襄盛举，市长对此表示期待和欢迎大家莅临。
除此之外，他也拟定一些计划如在新闻奖当日上午举行半日游，让提前抵达美里的外地记者可以借此机会参观美里的几个景点。
与此同时，他也有想法欲举办小型的摄影比赛，让出席的外地媒体和本地媒体参与，惟内情仍需与其他单位商讨和作出配合细节，希望该活动最终可以成事，也借此成为打响美里2018旅游年名声的首炮活动。
杨万勇也强调，今年应砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里要求新增加的数码经济新闻报导奖组别将于本月31日截止，促请仍未呈交数码经济新闻报导奖作品的新闻从业员，从速呈交参赛作品。
2017年肯雅兰新闻奖将于11月22日（星期三）傍晚6时30分在美佳大酒店举行，晚宴主题是“金光璀璨之夜”，且邀请砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里主持颁奖礼。

  • 新月路附近週四斷水

    （美里15日讯）北砂水务局今日发文告通知民众，为进行水管衔接工程，本月17、18及19日上午9时至下午5时，新月路、怡和路5/6路及迈纳路1至5巷及周遭路段，在以上时段的水供将会中…
    August 15, 2017
    0 second read
  • WhatsApp Image 2017-08-15 at 18.01.52

    【美里】史納汀民宅今午起火

    史纳汀佳地路住宅区一民宅发生火灾，幸附近居民及时投报，消拯人员赶往将火势扑灭。起火原因尚在调查。   …
    August 15, 2017
    0 second read
  • ent021608

    挨虧高齡男神 古天樂：夠了！

    由洪金宝、叶伟信双导演打造的动作片《杀破狼·贪狼》昨在北京办首映记者会，46岁的男主角古天乐（古仔）坦言没有功夫底子，训练过程很辛苦，悲情牌的发言没得到怜惜，反被小5岁的演员吴樾（…
    August 15, 2017
    1 second read
载入更多相关文章
  • 全体新届初选执委会成员合摄。

    為會員謀福祉 美中校友會辦教育基金

    (本报美里14日讯)美中校友会将筹办一个教育基金，以期为会员或会员子女带来更多福祉。 …
    August 15, 2017
    0 second read
  • 主席拿督林淑强（左5）在众人陪同下进行简单不失隆重的开幕仪式。

    林淑強：帶來快樂 歌者比較樂觀開朗

    （本报美里14日讯）美里福州公会主席拿督林淑强，歌唱也会给人带来无比的快乐，因为喜欢唱歌的人往往比较乐观开朗，对人生观念也更加积极。因此唱歌是非常有利于身心健康，尤其对舒解压力有着…
    August 15, 2017
    0 second read
  • 零流浪生命协会主席许婉玲（中）贝蒂兽医药房医生贝蒂（右）、兽医院医生秀米（右2）及领养母犬的杨可瑜（左）与母犬合摄。

    14天限期隔離檢查 咬人母犬不是毒狗

    （本报美里14日讯）日前发生在美里埔奕7的母犬咬人一案，经过14天的观察后，今日经兽医局医生秀米检查后，证实并没有感染狂犬病毒。 …
    August 15, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭