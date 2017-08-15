邀出席肯獎頒獎禮 新協拜會俞小珊

砂新协及北砂新协理事在会长杨万勇（左3）的率领下，礼貌拜会美里市长俞小珊（右3）移交肯雅兰新闻奖颁奖晚宴邀请函。

（本报美里14日讯）砂新闻从业员协会联合会会长兼肯雅兰新闻奖筹备会主席杨万勇，今日带领团队拜会市长俞小珊，并邀请他出席将于今年11月22日举行的2017年肯雅兰新闻奖。

市长俞小珊称，明年将是2018年旅游年，希望媒体在宣传上扮演着其独特的角色，并可透过一起筹办活动来提升大家对美里的认识和国际知名度。

对于肯雅兰新闻奖可以在美里举行，届时将会有来自砂拉越各地的媒体出席共襄盛举，市长对此表示期待和欢迎大家莅临。

除此之外，他也拟定一些计划如在新闻奖当日上午举行半日游，让提前抵达美里的外地记者可以借此机会参观美里的几个景点。

与此同时，他也有想法欲举办小型的摄影比赛，让出席的外地媒体和本地媒体参与，惟内情仍需与其他单位商讨和作出配合细节，希望该活动最终可以成事，也借此成为打响美里2018旅游年名声的首炮活动。

杨万勇也强调，今年应砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里要求新增加的数码经济新闻报导奖组别将于本月31日截止，促请仍未呈交数码经济新闻报导奖作品的新闻从业员，从速呈交参赛作品。

2017年肯雅兰新闻奖将于11月22日（星期三）傍晚6时30分在美佳大酒店举行，晚宴主题是“金光璀璨之夜”，且邀请砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里主持颁奖礼。