許道平：提升自己 以歌會友擴大社交圈

（本报诗巫14日讯）“我们可从各项歌唱比赛中互相观摩歌艺，进而提升自己，以歌会友，通过歌唱活动扩大社交圈子，加强联系及彼此之间的情谊。我也希望大家可以通过参加比赛，不断练习，达到精进歌唱的能力。”

诗巫高原区民众联谊会创会廿周年庆典系列活动筹备会主席甲必丹许道平昨晚在该会配合廿周年庆典举办的“欢乐高原华语歌唱邀请赛”开幕礼上致辞时，如是指出。

他表示，这也是该会第一次主办华语歌唱邀请赛，并获得8个单位派出代表参赛，反应热烈，使比赛能顺利圆满的进行。

“我们主办这项比赛，旨在促进各联谊会，睦邻委员会及本地区各团体之间的联系与交流，希望大家都抱着友谊之一，比赛第二的精神来参赛，将胜败处之泰然。”

他宣称，诗巫是社团公会最多的一个地区，许多团体都经常举办各项歌唱比赛，并已蔚为一种风气。“大家都知道，歌唱是一门艺术，我们籍着歌唱艺术，可陶冶性情，让生活变得更加快乐与多姿多彩。”

“唱歌其实是一件最快乐的事情，唱歌无关乎年龄，乃至80岁的乐龄人士，仍然能够开心的唱歌，从民谣，小曲及流行歌曲等，学习歌唱的艺术。”

甲必丹许道平也说，我们在日常生活中，看到小孩子最喜欢唱歌，特别是学前教育，借着歌唱让幼儿的学习与老师的教学，达致事半功倍效果。

“接下来我们还有2项大型的活动，即9月24日的千人提灯游高原及9月30日的廿周年纪念庆典晚宴，希望能够得到大家的踊跃响应及参与，给予大力支持，使庆典活动办得更加成功，盛大举行。”