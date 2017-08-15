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獅會與余氏潘氏聯辦 20日大星廣場募血

发布于 August 15, 2017
诗巫再也狮子会、砂拉越余氏公会及诗巫（荥阳）潘氏宗亲会联办集体捐血活动，欢迎民众踊跃响应。左起为诗巫再也狮子会会长杨瑞施、诗巫再也狮子会辅导会长余祥龙、砂拉越余氏公会主席余朝钟、砂拉越余氏公会理事余光忠、诗巫再也狮子会筹备会主席潘珠兰以及诗巫（荥阳）潘氏宗亲会青年团署理团长潘岐东。
诗巫再也狮子会、砂拉越余氏公会及诗巫（荥阳）潘氏宗亲会联办集体捐血活动，欢迎民众踊跃响应。左起为诗巫再也狮子会会长杨瑞施、诗巫再也狮子会辅导会长余祥龙、砂拉越余氏公会主席余朝钟、砂拉越余氏公会理事余光忠、诗巫再也狮子会筹备会主席潘珠兰以及诗巫（荥阳）潘氏宗亲会青年团署理团长潘岐东。

（诗巫14日讯）诗巫再也狮子会、砂拉越余氏公会及诗巫（荥阳）潘氏宗亲会将于本月20日（星期日）上午9时至下午1时，在大星购物广场（橙色空间）联办集体捐血运动。
主办单位呼吁及欢迎凡超过3个月未捐血者，或未捐过血者踊跃响应这项捐血活动。而于当天成功捐血者，将可以免费获得一包10公斤白米。
捐血除了可以促进血液循环及新陈代谢，更可以帮助及拯救生命，因为没有其他东西可以替代人类的血液，故大家应即刻行动支持这项简单、安全，又可以助人的活动。
捐血者注意事项包括身体必须处于健康状态，年龄介于18至60岁之间，体重必须在47公斤（女性）和50公斤（男性）以上，且一星期前不曾服用任何药物。捐血者亦须超过5小时的睡眠，没有任何疾病如高血压、心脏病、糖尿病、偏头痛，且曾动过手术不超过6个月或伤风、感冒等。
捐血者必须确定自己在近期没有服用过任何药物，捐血前须吃少量东西，离上次捐血时间已超过3个月，并在24小时内未曾摄取酒精饮料，且在24小时内没有动过牙科手术，在3个星期前不曾进行过药物注射。
女性捐血者必须确保自己在捐血时没有怀孕，没有服食过避孕药/荷尔蒙激素，没有为孩子喂母乳，且生育超过一年，同时不在月经期间。
主办单位欢迎会员与社会人士踊跃响应此捐血运动。若有任何疑问，可联络诗巫再也狮子会筹备会主席潘珠兰（016-8625678）。

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