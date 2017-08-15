許德忍：分清主次先後 領導須具領導者風範

许德忍（右2）移交赞助给郑秀萍。

（本报古晋14日讯）砂华总总会长许德忍强调，要把一个组织领导好不容易，身为领导者就要具备领导者的风范，凡事要明了什么是主、次、分、明、先、后、缓、急，带要带心，只有“心”动了，团队才能激发潜能，发挥力量，昂首阔步。

“砂华总召开会议的程序是母会、青年团及妇女部三位一体，即华青团与妇女组先在母会前召开会议，把会议的重要议决案提呈母会寻求通过接纳，形成下情上达，上情下达；三个单位都知道彼此活动的流程，这不但能加强彼此的联系，增进情谊，加强团结，彰显砂华总是统一领导，统一步伐，统一方向的。”

许德忍主持砂华总妇女部第十二届第一次成员代表大会开幕仪式，在会上致辞时如是强调。

同时，砂华总妇女部主席郑秀萍在致辞时阐明，在履行乡团职责时应时时刻刻都确保领导遵循组织的章程及维护砂拉越华人社团联合总会妇女部的良好名誉。

她透露，妇女组接下来会呈交该组细则给母会，以寻求母会的批准。

“理事会之前已通过，砂拉越华人社团联合总会妇女部在2018年将举办的三个重要活动，即三八国际妇女节联欢晚宴、最佳服装竞赛、妇女激励营。”

郑秀萍指出，该组也将提呈三个提案，希望与相关或政府机构合作及克服所面对的问题。

“砂拉越妇女和家庭委员会由砂拉越妇女联合会成立，主席是砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明委任我代表华裔，以照顾州內穷人社区或弱势群体，不分种族，一起分享州政府所提供的援助。”

她说，统一的援助表格将派发给各属会妇女组主任，以便统计州內穷人社区或弱势群体的数据，以便可以协助有需要的人获得“电子爱心”和“一个马来西亚消除贫穷计划”的援助。

“砂拉越华人社团联合总会妇女部将全力以赴协助州內穷人社区或弱势群体，特别是需要援助的华裔妇女。”