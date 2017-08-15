推動第四工業改革 阿賢籲看重科學知識

国际珠心算数学联合会副会长林清堂（右1）赠送纪念品给砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部助理部长罗茜尤诺斯。左1为国际珠心算数学联合会东马分会执行长温晓翠。

（本报古晋14日讯）迄今时代已经迈向第四工业改革，即人工智慧发展，因此，现在的小朋友也将是推动第四工业改革的先驱与前锋。

砂地方政府兼房屋部长拿督沈桂贤是出席晋汉连省科学常识比赛颁奖仪式上致辞时，如是表示。

他说，参与学生必须将科学知识放在首位、比赛第二，等在长大后可以为下一代给予帮助。

他称，学生必须谨记老师的培养与爱护，未来无论在外地多么成功，时候到了记得回来砂拉越帮助有需要的人。

他强调，举办的科学常识比赛对砂拉越有着极大重要，因为砂拉越需要的是人才，尤其在科学、科技、工程及数理方面的专才。

他说，首长阿邦佐哈里目前积极推动数码经济发展，这与科学是息息相关，倘若学生现今没有进修科学，那么未来在应聘工作就不合格，无法迎合职场所需条件。

他表示，科学的兴趣是从小时培养，因此，老师在这方面扮演关键角色，特别是如何引起学生对科学感兴趣，进而带动数码经济推动，否则到时砂拉越只能进口人才。

“现在人们周边的科技产品，如手机、汽车、手表等，没有一样是跟科学没有关系，因为这些科技产品都是由科学家和工程师所研发的。”

他补充，首长阿邦佐哈里于早前也一直强调致力将砂拉越打造成为强州，包括人才济济的强州，无需从外国招募人才的强州。