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林淑強：帶來快樂 歌者比較樂觀開朗

发布于 August 15, 2017
主席拿督林淑强（左5）在众人陪同下进行简单不失隆重的开幕仪式。
主席拿督林淑强（左5）在众人陪同下进行简单不失隆重的开幕仪式。

（本报美里14日讯）美里福州公会主席拿督林淑强，歌唱也会给人带来无比的快乐，因为喜欢唱歌的人往往比较乐观开朗，对人生观念也更加积极。因此唱歌是非常有利于身心健康，尤其对舒解压力有着极大的帮助，值得推广。
林淑强昨晚于第二十五届全砂榕属体育嘉年华会，妇女组主办同乡男女儿童、男女公开暨男女宿将华语歌唱选拔赛开幕礼上致词时，发表上述谈话。
他说，众所周知，参加任何比赛，选手们都会把锦标赛设定在最高位子。按理说，这并没有所谓对或错，谁不想登上比赛的宝座？但对我而言，唱歌绝对是健康的娱乐，一点都不亚于一些运动。
他续说，根据医学而言，唱歌不但具有增加肺活量，而且还能够改善身体的新陈代谢，减低忧郁等的益处，可以说是现代人其中一种不可或缺的娱乐消遣。
他认为，歌唱比赛就有竞争，而选手们参加比赛时都会把它当着展示自己实力的舞台。换句话说，参赛的歌手就不能忽略赛前充分的准备。
林淑强说，比赛后即使可能面对失利，我认为也不能过于随便，毕竟参赛者不想在观众面前献丑。深信有胆识参加比赛的人肯定掌握歌唱的技巧，没有把握也不敢报名参加比赛，以争取最好的成绩。
他说，很高兴看到同乡们踊跃的参与该会举办的活动，这就证明了大家除了注重日常琐事之外，都积极的参与康乐活动其中之一，音乐就是在我们生活中不可缺少的，它不仅能陶冶心情，更透过互相交流分享来达到免疫力提升，使大家身心愉快等功效。

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