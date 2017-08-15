14天限期隔離檢查 咬人母犬不是毒狗

零流浪生命协会主席许婉玲（中）贝蒂兽医药房医生贝蒂（右）、兽医院医生秀米（右2）及领养母犬的杨可瑜（左）与母犬合摄。

（本报美里14日讯）日前发生在美里埔奕7的母犬咬人一案，经过14天的观察后，今日经兽医局医生秀米检查后，证实并没有感染狂犬病毒。

零流浪生命协会主席许婉玲表示，由于美里未受到狂犬病毒感染，该协会相信母狗是因为保护小狗而咬伤人。

零流浪生命协会考虑到母狗可能无辜，因此致电向贝帝兽医药房和砂旅游、艺术与文化助理部长拿督李景胜求助，希望兽医院和拿督李景胜帮助救母犬。

在这狂犬病毒的时期，州政府的条规是一旦有流浪犬咬伤人必将犬只捕捉，并在48小时后处死，任何爱狗的非政府组织没有权力申请领出。

拿督李景胜和该间兽医院医生于本月1日凌晨1时成功联络上砂副首长兼灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯政治秘书，州政府因为考虑到美里未有狂犬病毒，以及母狗相信是为了保护小狗的缘故，开恩让该兽医院向市政局领出这只流浪母犬。

在州政府下令领出该母犬的规定必须由兽医院负责每天检查母犬健康状况，确定是否有患上狂犬病，14天限期隔离检查，这项规定已受到贝帝兽医院同意，而且，兽医院每天必须向砂州兽医局报告母犬情况。

她说，今日14天观察期限已满，因而已证实有关母犬并未感染狂犬病毒，此外，待该母犬结扎后，将由目击该母犬咬人经过的目击者杨可瑜领养。

杨可瑜指出，由于该母犬流浪处就在住家附近，因而每每经过该处时，便会饲养该母犬，并已有一年余之久。