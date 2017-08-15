陳賽明：女性貢獻不同領域 福利部每年出書表揚

砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（右2）赠送书刊及纪念品给砂州体育女性人物。

（本报古晋14日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明表示，该部门从2010年开始，每年以不同主题推出与各领域女性有关的书本，是为了表扬女性在不同领域的贡献。

“在《砂拉越体坛女性》这本书中，共收录42位女性人物的故事，这些女运动员也包括了特殊运动员。”

她说，相较于如今的运动员，50、60年代的运动员只享有一点，甚至没有任何的奖励，但他们却可以为了对体育的热爱、为砂拉越及国家争光而不断努力付出。她也很高兴见到这些体坛老将们依然神采奕奕。

“如今，运动员可以在体坛中赚取非常高的收入，如巴西球员内马尔最近被报道其转会费高达1亿9900万英镑，这说明了体育对全球而言是件大事，并会不断成长。这也提醒我们，发掘体育人才并加以培育也是种投资，教练、管理及宣传也都是体育发展的其中一个部分。”

陈赛明今日在《砂拉越体坛女性》感谢宴上致辞时指出，世界跳水冠军张俊虹及大马跳水皇后潘德蕾拉的成就进一步显示了女性在体坛的高水准表现，并应该受到国家重视。

“男性通常比女性受到更多的关注，我们希望通过这本书的发行，能为国内女性争取到更多的关注。”

她也希望这本书能启发年轻人，体育是其中一个可以创造成功的未来，学术上的成功只是其中一个成功。

另一方面，陈赛明透露，2017年砂州级妇女日庆典定于本月26日（星期六）在古晋婆罗洲会展中心举行，主宾为砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里，估计5000人出席当天的庆典。

“配合庆典，主办单位也将举办快闪、体育活动，甚至在当天也备有特别表演、《砂拉越体坛女性》的推展、女性人物颁奖典礼、展览及70个摆卖摊位等。”

今日的感谢宴获得23名故事被收录在《砂拉越体坛女性》的女性人物出席。