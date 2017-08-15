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非法越境捕魚 2漁船22人被扣押

发布于 August 15, 2017

（本报古晋14日讯）2艘越南渔船非法越境捕鱼遭大马海事执法局砂分局逮捕。大马海事执法局砂分局局长依斯迈里透露，载有22名年龄介于16岁至45岁船员的2艘越南渔船是在本月10日早上10时45分，在距离丹绒博（Tanjung Po）约185海里处从事联合拖网捕捞活动而遭执法人员逮捕。
“这是今年第67宗案件，是今年第26宗涉及外国渔船的案件。今年也是我们自2006年执法以来，逮捕最多的外国渔船的一年，去年只有12宗涉及外国渔船的案件。所以可以想象有很多外国渔船非法越境捕鱼，我们要更努力。”
他指出，在今年截至目前的67宗案件中，涉及1985年渔业法令条文15的案件最多，共26宗；其次是抵触1958年商船法令的案件，共20宗，违反1985年渔业法令的本地船只案件11宗及涉及移民案件6宗；另外4宗案件涉及1952年砂拉越森林法令。
“今年被逮捕的越南籍船员为316人，是去年的189人的两倍以上，从2006年至2017年，共逮捕1275名越南籍渔民，一些被逮捕的渔民已入狱2至3次。”
依斯迈里今日在新闻发布会上透露，在26宗案件中一些非法捕捞的地点非常靠近岸边，问题很严重，所以该局需要更好的设备及登陆艇以，彻底的解决问题。
“大马海事执法局已向联邦及砂拉越政府作出多个长期性解决性质的建议，一旦获得政府接纳，可能把现有的执法方式改为安排登陆艇驻守海上更长一段时间。”
他感谢砂州政府给予大马海事执法局砂分局非常好的支持，甚至向该局表示若联邦政府没有决定，可以向州政府作出更进一步的研究。
“今年外国渔船非法捕捞的现象有过去较不同，过去还有泰国渔船越境非法捕捞，今年完全是越南渔船，并且有增加的现象。”
依斯迈里相信这些渔船已经待在海上很长一段时间，并受到背后集团控制，也许有补给船一直为他们供给燃油，他们也可能把渔获卸给一些大船或有船队负责运送渔获，不过目前该局还在进行搜证工作。
“我们相信背后有集团在操控，我们的情报人员正在收集情报，我们发现有一些砂拉越人与外国渔船有挂钩，也许是合伙人、情报供给、物流供给等。所以在调查外国渔船案件时，我们也要调查非法捕捞以外可能出现的不法行为，譬如有本地人非法把燃油卖给外国渔船。”
他希望大马海事执法局的建议能获得政府支持，因为他们无法容许外国渔民继续来砂拉越为非作歹，砂拉越不能一直处于被动状态。
“希望政府在今年内作出决定，一旦政府接受登陆艇的配置建议，我们可尽快进行招标工作，并开放给本地造船业者竞标。”
另外，大马海事执法局砂分局也拍卖起获的1万公斤渔获。涉案的舵手和船员都将被控上法庭，一旦罪成，渔船和设备可被充公，舵手及船员则个别被罚款不超过100万令吉和10万令吉或监禁。
大马海事执法局欢迎人们联络该局的24小时热线（082-432544）向该局举报任何违法行为.

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