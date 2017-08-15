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砂獸醫局施打疫苗 今赴西連多個甘榜

发布于 August 15, 2017

（本报古晋14日讯）砂兽医服务局将于明日（8月15日，星期二）在西连省多个甘榜，包括Kampung Bantang、Kampung Kakeng、Kampung Jenan、Kampung Lanchang、Kampung Labak Tungan、Kampung Riih Daso、Kampung Benat及Kampung Plaman Nyabet展开狂犬病疫苗注射活动，为当地的狗施打疫苗。
截至今午3时，砂兽医服务局已在石隆门县8个甘榜为206只狗施打疫苗。到目前为止，已接受狂犬病疫苗施打的宠物累计30511只，其中22869只为狗、7597只猫及45只其他类别的宠物。
该局也在西连、古晋及斯里阿曼地区展开了34315项主动式监测及733项被动式监测行动来控制疫情的蔓延，并把从古晋、斯里阿曼、西连、三马拉汉、木中、泗里街、诗巫及美里等地获得的163个狗的取样、17个猫的取样及1个蝙蝠的取样，合计181个取样送往怡保的兽医研究院化验。
在直接荧光抗体染色法（FAT）狂犬病病毒检测法下，被化验阳性结果的取样维持在33个狗的取样及6个猫的取样。
砂卫生局今日接获96宗被咬伤的新病例，18宗来自西连省、斯里阿曼省1宗、古晋省74宗及三马拉汉省3宗。在上述新病例中，73宗为被宠物咬伤，即被狗咬伤55宗、被猫咬伤18宗；其余23宗则是被流浪动物咬伤，其中16宗是被狗咬伤、6宗为被猫咬伤，1宗被蝙蝠咬伤。

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