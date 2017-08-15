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教部搜集各源流學校數據 解決小學生書包過重問題

发布于 August 15, 2017

（布城14日讯）教育部正在搜集有关国小、华小及淡小学生承受书本负担差异的资料，以解决学生面对功课繁重和书包过重的课题。
教育部长拿督斯里马兹尔说，州和县教育局已开始造访数州属的学校以搜集数据，过后将完整资料提呈教育部采取后续行动。
他说：“我们的官员已走进数个地方的校园，但他们也面对问题，如当天学生携带的书本总数和书包重量，与有关指控不相符，可能我们在不对的时刻造访校园。
“无论如何，我承认的确有一些学校的学生携带的书本数量和书包重量对他们构成负担，惟我们必须等到搜集所有资料，才得知真实情况。”
他今天颁发奖品予合唱比赛的得奖者后，在记者会上这么说。此合唱比赛是由教育部的体育与文化协会配合国庆月举办。
马兹尔认为，对学生而言，书包重2公斤最为适合。
他指出，有报道指一些学生每天须带6至10公斤重的书包，这可能是因为有关学生须每一个科目携带两本作业簿或记录簿。
他说，教育部只能等到数个州属提呈完整数据后，才能做定论。
他说：“我希望此课题可在本月杪前解决，以作出一项规定，确保学生每天没携带过重书本。”
根据现有的教育部指南，学生最多只能携带10本书。

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