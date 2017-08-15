比利时小城不惧“毒鸡蛋”影响仍将制作超大鸡蛋饼

尽管比利时处于持续发酵的欧洲“毒鸡蛋”事件漩涡中心，该国小城马尔梅迪依旧选择保持传统，将在15日依照22年以来的习俗制造一张超大的鸡蛋饼，并免费分发给现场的观众。

马尔梅迪位于比利时列日省东部的阿登高地。22年来，每逢8月15日，世界巨型鸡蛋饼兄弟会都会在这个比利时小城摊上一张巨大的鸡蛋饼。活动组织方披露，今年的这张鸡蛋饼可能会消耗一万枚鸡蛋，蛋饼直径将达到4米。

世界巨型鸡蛋饼兄弟会负责人罗伯特·安森内在接受媒体采访时指出，主办方注意到了“毒鸡蛋”事件造成的负面影响，个别观众可能会对超大鸡蛋饼有“恐惧”心理。

此间媒体指出，由于受到欧洲“毒鸡蛋”事件影响，组织方将会严格把控鸡蛋的质量，把风险降至最低。

欧盟委员会日前披露，持续发酵的欧洲“毒鸡蛋”事件影响欧洲多国。根据欧盟提供的信息，欧洲“毒鸡蛋”主要源于比利时、法国、德国和荷兰等四国的农场，受到污染的鸡蛋已经波及至奥地利、英国、丹麦、爱尔兰、意大利、卢森堡、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、瑞典、瑞士及中国香港等地。

“毒鸡蛋”6月初首先在比利时被发现，该国食品安全局最先发现从荷兰进口的鸡蛋中含有杀虫剂氟虫腈。荷兰食品安全部门8月3日公布了对180家被怀疑有“毒鸡蛋”问题农场的检查结果，其中147家农场的鸡蛋含有杀虫剂氟虫腈成分。

荷兰是欧洲最大的鸡蛋生产国，每年出产多达110亿枚鸡蛋，其中65%用于出口，其中大量销往德国。“毒鸡蛋”事件曝光之后，不可否认地将给其带来负面影响。荷兰禽类养殖工会日前宣称，目前约有30万只蛋鸡被宰杀，损失估计已达“几百万欧元”。

资料显示，氟虫腈是一种杀虫剂，可杀灭跳蚤、螨和虱，被世界卫生组织列为“对人类有中度毒性”的化学品。欧盟法律规定，氟虫腈不得用于人类食品产业链中的畜禽。世界卫生组织表示，大量进食含有高浓度氟虫腈的食品，会损害肝脏、甲状腺和肾脏。