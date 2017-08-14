首页 新闻 国际新闻 肯尼亞大選結果出爐 現任總統肯雅塔連任

肯尼亞大選結果出爐 現任總統肯雅塔連任

发布于 August 14, 2017

（内罗毕13日综合外电报道）肯尼亚独立选举和边界委员会当地时间11日公布肯尼亚总统大选计票结果，朱比利党总统候选人、现任总统乌胡鲁·肯雅塔在本月8日举行的总统选举中获胜，成功连任。
最终计票结果显示，肯雅塔获得约54.27%的选票，并在全国47个选区郡中的至少24个获得超过25%的选票，达到宪法规定的胜选条件。
肯尼亚独立选举和边界委员会表示，肯雅塔的获胜是通过“可信、公平、和平”的选举和计票产生的。
肯雅塔主要竞争对手、肯尼亚反对派“国家超级联盟”领导人拉伊拉·奥廷加得票数位列第二，获得约44.74%的选票。
获得选举胜利后，肯雅塔发表演讲，对支持他的选民表示感谢，并表示将与他的竞争对手奥廷加一起，努力让肯尼亚人民过上更好的生活。
据肯尼亚官方数据显示，本次选举注册选民约为1960万，投票率约为79.17%。
9日计票工作正在进行时，奥廷加称选举委员会数据库被黑客入侵，计票被操控，表示拒绝承认计票结果。对此，选举委员会从全国各选区回收了记录真实得票数据和统计方式的表格，据此宣布了最终计票结果。
肯雅塔生于1961年10月，是肯尼亚开国总统乔莫·肯雅塔之子。在2013年总统大选中，肯雅塔获得胜利，首次当选肯尼亚总统。

  • gg15

    护照打印机疑沾水故障 预计3天内无法领取护照

    美里城市转型中心（UTC）移民局护照打印机，疑日前晚上大雨天花板漏水，而被水沾湿而出现故障，无法正常操作，预计无法在这三天内领取护照。 …
    August 14, 2017
    0 second read
  • ent05

    宋康昊新片獲總統捧場

    由韩国影帝宋康昊、刘海镇及柳俊烈主演的韩片《逆权司机》，上周三于韩国上映，截至前日累计观影人次已突破725万，预计14日可过800万人次。而现任总统文在寅联同青瓦台秘书室长以及电影…
    August 14, 2017
    2 second read
  • ent06

    凱蒂復合奧蘭多 放閃看演唱會

    美国歌姬凯蒂佩芮（Katy Perry）与“魔戒神射手”奥兰多布鲁今年3月宣告分手，没想到不到半年他俩周六被拍到现身洛杉矶史坦波中心一起去看红发艾德的演唱会，据现场目击的民众表示他…
    August 14, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • 日本当局昨天分别在西岸四个地点包括图中的高知县江南自卫队驻地，部署“爱国者-3”型地对空导弹拦截系统。

    美智庫： 潛艇基地有動靜 朝鮮或準備試射導彈

    （华盛顿13日综合外电报道）美国智库的卫星图像显示，朝鲜马养岛的潜艇基地近来有动静，显示朝鲜可能准备展开新的潜射导弹测试。与此同时，日本因应朝鲜导弹犯境的威胁，已开始在西岸部署“爱…
    August 14, 2017
    10 second read

  • 旱災嚴重 中爪哇過半地區食水短缺

    （梭罗13日综合外电报道）印度尼西亚中爪哇省大面积遭受旱灾，全省超过半数地区陷入食水短缺危机，而预料最糟的情况还没有到来。 …
    August 14, 2017
    0 second read
  • gg14

    倫敦地鐵火警電氣故障 4人吸入濃煙

    （伦敦12日综合外电报道）英国消防队日前说，伦敦主要购物区中心的地铁牛津街圆环站（OxfordCircus）小火已经扑灭，起火原因是列车电气故障。 …
    August 13, 2017
    4 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭