肯尼亞大選結果出爐 現任總統肯雅塔連任

（内罗毕13日综合外电报道）肯尼亚独立选举和边界委员会当地时间11日公布肯尼亚总统大选计票结果，朱比利党总统候选人、现任总统乌胡鲁·肯雅塔在本月8日举行的总统选举中获胜，成功连任。

最终计票结果显示，肯雅塔获得约54.27%的选票，并在全国47个选区郡中的至少24个获得超过25%的选票，达到宪法规定的胜选条件。

肯尼亚独立选举和边界委员会表示，肯雅塔的获胜是通过“可信、公平、和平”的选举和计票产生的。

肯雅塔主要竞争对手、肯尼亚反对派“国家超级联盟”领导人拉伊拉·奥廷加得票数位列第二，获得约44.74%的选票。

获得选举胜利后，肯雅塔发表演讲，对支持他的选民表示感谢，并表示将与他的竞争对手奥廷加一起，努力让肯尼亚人民过上更好的生活。

据肯尼亚官方数据显示，本次选举注册选民约为1960万，投票率约为79.17%。

9日计票工作正在进行时，奥廷加称选举委员会数据库被黑客入侵，计票被操控，表示拒绝承认计票结果。对此，选举委员会从全国各选区回收了记录真实得票数据和统计方式的表格，据此宣布了最终计票结果。

肯雅塔生于1961年10月，是肯尼亚开国总统乔莫·肯雅塔之子。在2013年总统大选中，肯雅塔获得胜利，首次当选肯尼亚总统。