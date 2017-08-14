美智庫： 潛艇基地有動靜 朝鮮或準備試射導彈

日本当局昨天分别在西岸四个地点包括图中的高知县江南自卫队驻地，部署“爱国者-3”型地对空导弹拦截系统。

（华盛顿13日综合外电报道）美国智库的卫星图像显示，朝鲜马养岛的潜艇基地近来有动静，显示朝鲜可能准备展开新的潜射导弹测试。与此同时，日本因应朝鲜导弹犯境的威胁，已开始在西岸部署“爱国者-3”地对空拦截导弹。

朝鲜国防和情报事务专家贝尔莫兹（Joseph Bermudez）在美国霍普金斯大学的朝鲜事务追踪网站北纬38度（38 North）张贴照片指出：“最近的商业卫星图像显示出几个新迹象，预示朝鲜可能正在加速发展海基核力量。”

他说，朝鲜在咸镜南道马养岛（Mayang-do）海军造船厂和潜艇基地的一艘新浦级（SINPO-class）弹道导弹试验潜艇上的活动可解读为“朝鲜正在准备一系列新的‘海上’发射测试，朝鲜的潜舰发射技术可能已经改良或升级，或者正在发展更先进的改良北极星1号（Pukguksong-1）导弹。”

北极星1号是一种潜射弹道导弹（SLBM），朝鲜于2016年8月24日首次测试成功，导弹朝日本方向飞行500公里（300英里）。当时，朝鲜领导人金正恩曾说，若从在太平洋中的潜艇发射，美国可在射程范围之内。

贝尔莫兹指出，朝鲜近几周在潜艇上的准备工作与之前测试时候的活动相符。

朝鲜称350万人要加入

军队对抗美国

朝鲜近期的导弹试验显示其核武技术已有进步，它成功发射的洲际弹道导弹理论上可以击中美国东岸一些城市。潜射弹道导弹系统将把朝鲜的核打击威胁提高到一个新的水平，即其导弹可部署在朝鲜半岛以外的地方，以备一旦军事基地遭袭击，它有“二次打击”能力。

近日，美国与朝鲜之间相互发出的威胁持续升温，美国总统特朗普周五声称美国已经做好军事打击的准备。昨日，朝鲜《劳动新闻》声称，多达350万名朝鲜工人、劳动党党员和士兵主动要求加入军队，为国抵御联合国的最新制裁以及同美国对抗。

朝鲜日前放话，说要发射导弹飞越日本直击美国在西太平洋中的属地关岛。为了防备，日本已开始在西岸地区部署“爱国者-3”（Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)）地对空拦截导弹。

日本放送协会及共同社报道，日本防卫省和自卫队12日在出云（岛根）、海田市（广岛）、松山（爱媛）、高知等西日本四个县的陆上自卫队驻地部署了爱国者导弹。

另据《朝日新闻》，自卫队也在日本海（中国称东海）部署宙斯盾驱逐舰（Aegis destroyer），准备击落来犯导弹。

据报道，从12日凌晨起，运载爱国者导弹系统包括发射器等设备的军用车辆陆续开抵各个部署地点。

日本防卫省并未立刻确认爱国者-3系统部署的消息。但高知县政府危机管理办公室的官员称，该导弹系统已经部署就绪。