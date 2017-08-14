“把媽媽妹妹交我照顧” 郭子毅哽咽唸悼文

“请您别担心我们，把妈妈和妹妹交给我照顾，等我以后再见到您的时候，让我们促膝长谈，聊我们分开后的人生里发生什么。”

郭金福的儿子郭子毅在父亲的告别礼上唸出悼文，怀念父生前的点滴，同时也答应父亲，会如他所愿，做一个坚强、勇敢及快乐的人。

郭子毅悼文的字里行间，透露出对父亲的崇拜和爱，唸出悼文期间他数度哽咽，真情流露的悼文，亦触动在场的亲友和行动党同志，不禁纷纷落泪，场面感人。

以下是郭子毅的悼文全文：

马六甲已经下了几天雨，这几天我过得很不习惯，两个星期前，亲朋好友还在为您庆祝生日，转眼间，我们就要跟你道别。

从小到大，每当我遇到困难，向您倾诉时，你总是会耐心地聆听，并给我指导，我常常记得您对我说的一句话：有问题，就要去面对。

在我的心目中，您是一位好爸爸，当您还在政治工作拼搏时，你总是会尽量陪伴家人，带我们去驾车走走吃东西。而您到每个地方，都有很热心的朋友，会带我们玩，带我们吃好吃的东西。

2002年，您动了大肠癌的手术后，虽然有后遗症，导致出远门的困难，但是您仍然会尽量带我们到各城市的地方去走走，为了就是跟我们家人多在一起，多留下回忆。

对我来说，让我记忆最深刻的，就是我们在车里，听你滔滔不绝地分享您的政治生涯的心声。

这几年来，我知道您很痛苦，虽然是一位很坚强的人，但是您每次喊痛，每次叫我们帮您祈祷，我们的心都很难过，我真的希望我能为您分担您的痛苦。

2016年7月，您动了手术后，继续面对频密上厕所的痛苦，常常让您的体力透支。每当我从吉隆坡回来，您很多时候都只能呆在房间，没办法到楼下来，跟我们吃饭、看电视聊天。我只能等您没那么痛苦比较舒服的时候，到您的房间，躺在您旁边，跟你聊天。有时我还没有说完，您就睡着了。

爸爸，我希望您得到了解脱，到那没有痛苦只有快乐的地方。您最大的心愿，就是希望我们做个坚强、勇敢及快乐的人。爸爸，我答应您，我会做到，请您别担心我们，把妈妈和妹妹交给我照顾，等我以后再见到您的时候，让我们促膝长谈，聊我们分开后的人生里发生什么。

您的一生，都在为人民，为社会、为国家贡献，您的功劳都受到大家的肯定，大家会好好怀念您：永不放弃、永不言败的郭大侠精神！

爸爸，安息吧！