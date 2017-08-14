黨員迎戰士氣大增 大選掀「檳州海嘯」

马袖强坦言，本身对于马来、华人及印度海啸的论调并非专才，不过随着他看到槟州党员在应对大选的士气大增，他相信来届大选民政党将可掀起“槟州海啸”。 他指出，今年在出席槟州代表大会时，相比于年前看到党员已有改变。“同时，在过去3年，民政党槟州领袖也针对地方课题召开多达270场记者会。”

他提及，民政党在年前应战砂拉越大选时所进行的民调显示，该党取得40%华裔支持，而另外两场补选该党的华裔支持率也达30%。此外，他在代表大会上致辞时直言，自从行动党执政槟州后，出现许多带有种族性的网络言论，让槟州“分裂”并导致具有“东方花园”美名的槟城，已失去当年光辉。

另外，马袖强认为，由于过去该党一直受到网络上许多“键盘勇士”的攻击，所以接下来该党要求党员成为“键盘之冠”（Keyboard Champion)，以告诉民众更多正确的资讯。

派90%新面孔候选人上阵

邓章耀直言，民政党在来届大选中将上阵槟州17个选区（4国、13州），并派出90%从未上阵新面孔候选人应战。

他透露，该党于较早前已开始培训更多新人对于课题的嗅觉及口才，并将之推至前线，以让更多人认识他们。

他也表示，该党也正努力说服更多女性上阵，因为党内虽具有不少女性热衷于政治工作，但基于工作及家庭因素，这需加倍说服她们。他是于民政党槟州代表大会后的记者会上，这么指出。

记者询及邓章耀本身是否将会是其余10%的“旧面孔”候选人时，邓章耀笑言不愿公开表明是否会上阵，不过时间将会表明一切。他也表示，候选人名单将会由中央领导层去决定，而槟州则会推荐更多新面孔上阵。