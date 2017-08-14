馬袖強揶揄 “4年一逃” 打包票林吉祥不留守振林山

马袖强（中）与丹斯里许子根博士（右2）握手寒暄，左1和2分别是全国副主席拿督刘华才和邓章耀。

（槟城13日讯）坊间热传行动党国会反对党领袖林吉祥来届全国大选将“回归”槟州，民政党全国主席拿督斯里马袖强“打包票”林吉祥会逃离柔佛振林山，并听闻回槟征光大。

他周日出席槟州民政党代表大会时，引述人称“祥伯”的林吉祥，参加过去的10届全国大选中以来都是四处征战，不曾在原区留守打捍卫战。“听说他这次回来槟城，是要取代光大现任州议员郑来兴。”

他揶揄林吉祥“4年一逃”，是因4年时光选民已认清楚对方，所以只好征战他处，重新向选民介绍自己。他说，行动党自2008年上台以来带来许多改变，比如开创领袖被控贪污、青山变秃头等。惟一不变的是，林吉祥30年前是火箭老大，30年后依然是火箭老大。

他强调，这已是他第3次以全国主席身份来槟州主持代表大会，而这次最大分别是州代表的眼神与两年前大不相同，已不再惧怕选战。“我很高兴，以前还有分A派、B派和C派，这次却已完成整合，可以昂首挺胸出战了。”

邓章耀挑战林吉祥

堂堂正正表态

民政党槟州联委会主席邓章耀则挑战林吉祥，要回槟出战就应堂堂正正表态，而非鬼鬼祟祟说“要先问党领袖”。“我邓章耀上不上阵，当然要问中央领袖，是马袖强说了算。但林吉祥要问谁？火箭秘书长你们（代表）认识吗？是他的谁？”

邓章耀直斥林吉祥作风扭捏，上世纪1986年和1999年被媒体询及是否到槟州出战时，都一贯支吾以对，最后却前来槟州征选战。“前全国主席丹斯里许子根自击败林吉祥后，他一直不再回来槟城竞选。或许，他现在看到许子根退了，他就回来了！”