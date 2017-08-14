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永別了 郭大俠 數百親友火箭同誌哀送最後一程

发布于 August 14, 2017
郭金福遗孀莫桂美和儿女郭子毅、郭子雯在灵车前留影。
郭金福遗孀莫桂美和儿女郭子毅、郭子雯在灵车前留影。

（马六甲13日讯）永别了，郭大侠！行动党前秘书长兼前甲市区国会议员郭金福今日举殡，数百名亲友、党同志前来送他最后一程，场面哀伤。
郭金福灵柩于今早10时许出殡，送殡队伍从住家出发先绕到马六甲行动党党总部，再到雪州士毛月富贵山庄世外桃园墓园安葬，从此长眠在此。
郭金福遗灵于今早8时封棺后，即进行告别仪式，来自全国各州行动党代表、绿色集会、马六甲中华工商总会代表前来向他做最后一次的敬意和道别。
今日的天气晴朗，却不会太炎热，就如郭金福生前似是阳光的生命历程，不论是在政治还是抗癌和对抗其他不公的路上，都从来不会放弃希望，并且一直坚持斗争到底，激励了许多人。
享年61岁的郭金福，是于本月9日傍晚6时10分不敌病魔长年折腾，在家中病逝。
据了解，上周日（6日）郭金福因有深静脉血栓（DVT）问题而在吉隆坡一家医院进行手术，手术完成后，一度清醒，但出现呕吐，过后陷入昏迷，医生诊断为脑部出血。
在家属要求下，他隔天早上7时许由吉隆坡转返马六甲仁爱医院加护病房接受治疗。
9日傍晚5时许，他由救护车载回马六甲的住家静养，由妻子莫桂美及一对子女郭子毅及郭子雯陪伴在侧照顾，为之念佛号，最后于傍晚6时10分安详离开。
2002年患直肠癌
郭金福于2002年患直肠癌，经手术，化疗及放疗医疗后治愈；但于2015年7月相隔13年后发现癌症复发，再度走上艰辛的抗癌路。
其尿道也因为过去2年频频受到细菌感染，导致右肾损坏，7月中入院切除，祸不单行的是手术后，其右腿又被检验出患上深静脉血栓（DVT）。
729甫庆61岁生日
他甫于7月29日获得甲州行动党及罗弄班浪韵律操成员为其庆祝61岁生日，当时他还表示，尽管对抗病魔的道路越来越辛苦，风雨更大，不过他相信在亲友支持下，将达成庆祝70大寿的愿望。
无奈造化弄人，郭金福最终不敌病魔逝世。
郭金福于1986年中选马六甲榴梿老温州议员、1990年在霹雳州兵如港国会议席中选、1999年中选马六甲市区国会议员。
他曾出任民主行动党霹雳州和马六甲州主席，以及全国组织秘书，并于1999年大选后临危受命出任民主行动党第4任秘书长，2004年大选在马六甲市区国会，以219张多数票败选后退出政坛。

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