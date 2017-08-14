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楊永明促善用垃圾桶 維護紅河LED夜市衛生

发布于 August 14, 2017
红河有限公司总裁杨永明伉俪（左5及左6）联合赠送纪念品予诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员。
红河有限公司总裁杨永明伉俪（左5及左6）联合赠送纪念品予诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员。

（本报诗巫13日讯）红河有限公司总裁杨永明呼吁民众不要在红河LED夜市随便乱丢垃圾，以维护公园的清洁与卫生，毕竟该公司在公园内设立许多的垃圾桶，供民众丢垃圾使用。

他在红河LED夜市开幕礼上致辞时，表示他亲眼看见有小孩在享用美食后，将竹签或鸡骨随便乱丢，破坏环境的清洁与卫生。
他指出，红河LED夜市是全国唯一的一个夜市，特别是在诗巫，因为红河LED夜市有河流在中间，并且树上挂满LED，且整个夜市五彩缤纷，这即使是在吉隆坡也是找不到的。
他希望诗巫人能够大力支持这个夜市，并且也希望摊主能提供更美味的美食、更好的服务及合理的价格。
与此同时，红河有限公司的科技资讯部经理包久青表示，红河LED夜市的正式开幕，意味着诗巫增加了一个新的夜市，“红河LED夜市顾名思义就是以LED为主题，在河的两旁及树上都装有LED的灯饰，让乡亲们在感受不一样的红河，不一样的新珠山。”
他称，红河LED夜市的另外一个特色，是要呈现多元民族和睦共处的风貌，同时各摊位的饮食及产品也多元化，并设有砂州手工艺制作摊位及砂州特产摊位。
他指出，在夜市的周遭，也置放多个垃圾桶以保持新珠安历史走廊的环境干净与卫生，同时为了确保空气不受污染，夜市也不允许采用炭火烧烤食品。
他表明，红河LED夜市的摊位设计具有时代感，而在历史走廊的情人桥边也放置了饶有趣味的电影角色人物的模板以及2017旅游年吉祥物BUBU供民众拍照留念。
包久青也表示，红河LED夜市开始设立是，是十分坎坷的，那时候他们的顾问包久泉看见新珠山纪念公园有很大的潜能，就与他、John Ting及Moses Ting於2015年8月开始策划，商量为何这个公园那么美，而且又在河的两岸，但却让它就在这里荒废了。
“那时候就去问了我们的顾问包久泉，关于有没有可能要这里发展成为，包久泉就说没问题，只要写一份完整的计划书呈交给市议会就可以了，之后包久泉就教导我们要如何去做，在诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员及顾问包久泉的帮助下，以及在总裁杨永明的投资下，红河LED夜市终于呈现在大家眼前。”
他也指出，他们花费了两年时间才有今日的红河LED夜市，其中的泪水及汗水是流了不少。
“我们要建立出一个不一样的红河，不一样的新珠山。让更多人知道红河，让更多人知道新珠山。”
另一方面，红河之声歌唱比赛成绩如下：
冠军：Liviana
亚军：林欣潮
季军：Tommy
潜能奖：张紫婕、朱尧峰、姚星辰、周美美、钟高兴

張泰卿：
要讓紅河夜市享譽全馬
诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员强调，只许成功，不许失败，无论如何，一定要让红河LED夜市成功经营下去，并且声名远播，享誉全马。
他希望在这夜市中有更多不同的人参与在其中，销售各种各样的日常用品、美食等，并且把摊位增加至100摊。他相信摊位越多就越能吸引人们前来消费。
他也希望红河LED夜市能够塑造出有文化气息的与众不同之夜市，若能有不同种族文化的演出，将会是更加完美的夜市。
他称，红河LED夜市地点非常好，环境非常优美，可说是全马最好的，能够发展夜市的地方。
张泰卿表示这是诗巫市议会首次与私人界合作的夜市。他表明，市议会首次在同地点进行红河市集，惟以失败收场。
与此同时，他表示，做生意的必须要创新，从顾客身上学习以了解市场的趋势，并且还要提升对顾客的服务。
他指出，作为摊主，必须要比任何人更了解自己所售卖的商品，而且也要去了解顾客们的喜好，然后还要充满热诚的心开创业，如此才能够获得成功。
张泰卿呼吁家长在带领孩子前来时，必须要告知孩子不要乱丢垃圾，因为一旦被抓到则将被罚款500令吉，而且市议会是不会通融的。

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