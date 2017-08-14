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貪方便拆分界柱過路 蔡金忠抨沒公德心

发布于 August 14, 2017
车辆由埔奕7C路口驶出待转入埔奕5C时，其车尾部分仍位于埔奕7号路大道路上，此举严重威胁行驶在该车道上驾驶人士的安全。
车辆由埔奕7C路口驶出待转入埔奕5C时，其车尾部分仍位于埔奕7号路大道路上，此举严重威胁行驶在该车道上驾驶人士的安全。

（本报美里13日讯）民众为贪一时之方便，私自破坏拆除塑料障碍柱，联民党埔奕支部主席蔡金忠抨击此举有失公德心，实属违法。
他说，过去有不少民众，为求方便，经常由埔奕7C路口直接穿越分界堤到埔奕5C，因此也酿成不少交通意外事故的发生。
美里市政局为了民众安全的考量，借以设置塑料障碍柱来防止车辆直接由埔奕7C直穿前往埔奕5C。
蔡金忠表示，有关塑料障碍柱设立不到一周的时间，已有数根柱子被人拆除，丢弃在路上或分界堤上。
“有人甚至还亲眼目睹驾车人士，刻意下车将塑料障碍柱拆除，以便车辆可以直接由埔奕7C直穿前往埔奕5C。”
再来是，车辆由埔奕7C路口驶出待转入埔奕5C时，其车尾部分仍位于埔奕7号路大道路上，此举严重威胁行驶在该车道上驾驶人士的安全。
有鉴于此，蔡金忠建议美里市政局在现有设立塑料障碍柱的地方，先建一小段的路墩，再将塑胶障碍柱置于路墩上。这样一来，路墩可以起着障碍作用，有效防止车辆和电单车直接由埔奕7C直穿埔奕5C，二来塑胶障碍柱也可以起着警示作用。
另外，为了各自和他人的安全，他也呼吁欲由埔奕7C前往埔奕5C的民众，可以从埔奕7C路转向柏乐邦1号路（Jln Berembang 1），再左转到埔奕7B路，再经由埔奕7号路大道，转向埔奕5C路。

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