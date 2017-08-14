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特朗普週一簽備忘錄 將對中國祭301條款

发布于 August 14, 2017

（华盛顿13日综合外电报道）美国总统特朗普将在14日签署备忘录，指示美国贸易代表赖海哲基于1974年贸易法“301条款”下的302(b)，判断是否对中国侵犯美国的智慧财产权与强制技术转移展开贸易调查。
“301条款”是美国贸易代表所采取的措施，当外国法律及政策违反贸易协定，并对美国商业造成负担与限制时，贸易代表可实施强制性制裁措施，例如对该国货物征收关税或其他进口限制措施等，迫使外国政府修改有关政策或作法。
该法302节题目为“启动调查”，其中(a)指透过向美国贸易代表署（USTR）投诉申请调查，(b)指投诉外的其他方式；据302(b)内容，若贸易代表判定展开调查将不利于美国经济利益，可不展开调查，但需向国会递交书面报告解释。
特朗普签署备忘录的时间点正值朝鮮问题紧张，此时签署是否与美国希望施压中国在朝鮮问题上帮忙有关？资深官员12日表示，两者毫无关联，而朝鮮问题是美中双方共同面临的安全威胁。
媒体询问，这是否会造成美中关系更大的冲突，资深官员回应，他认为不会，特朗普是为了捍卫美国劳工与企业，相信中方能够理解。
特朗普与习近平于美东时间11日晚间通话，双方新闻稿皆提及朝鮮问题与特朗普年底访中，却未提到贸易问题。

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