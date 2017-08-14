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美對中國祭貿易調查 15年貿易 失衡大清算

发布于 August 14, 2017

（华盛顿13日综合外电报道）美国总统特朗普14日将签署行政备忘录，对中国启动贸易法调查。美、中之间当年由美国推荐中国加入WTO所编织的诸多“梦想”，也算正式浮上台面进行总清算。
根据美国经济政策研究所（EPI），美国对中国的钜额贸易赤字，早在经济大衰退结束就开始升温，中国2001年在美国推荐下加入世界贸易组织（WTO）后，不但未如预期减少，还快速增加。
EPI报告显示，当年美国屡次推荐中国进入WTO，宣称中国进入WTO后，美国出口可以增加，美国对中国的贸易赤字可获得改善，并创造美国就业机会。
2000年时，美国前总统柯林顿（Bill Clinton）签署同意书，展开中国入WTO的协商，称可创造对彼此都“双赢”的结果。
他说，对中国的出口“目前支撑数万个美国工作机会”，未来这些数据，“将因WTO协议创造进入中国市场的新管道，大幅增加”。
2001年，中国加入WTO，理应对美国与其他国家开放市场，降低关税与贸易相关非关税障碍。
然而，中国扭曲的贸易作法，加上货币操纵与汇率刻意压低的偏差，以及压抑劳工薪资与权利，使得美国必须面对中国洪水般倾销与补贴式出口。因此，美国自中国的进口远远超过对中国的出口数字。
2001年中国加入WTO到2015年，15年来，美国自中国进口的金额，从1023亿美元（马币约4345亿令吉），三级跳至4832亿美元（马币2万523亿令吉）。
同一时期，美国对中国的出口也相当快速，从2001年的192亿美元（马币约815亿令吉），增加至2015年的1161亿美元（马币约4千931亿令吉），看似成长率很高，但事实上比较基础却相对小很多。
因此，2015年中国出口到美国的金额，比美国出口到中国多4倍以上，这也是美、中贸易失衡数据有史以来最高的一年。
“1974年贸易法”让美国总统有庞大权力，可针对美国认定存在不公平贸易的贸易伙伴展开调查，祭出关税惩罚。
不过，世界贸易组织（WTO）成立后，美国就未再动用贸易法发动贸易调查或制裁措施，因为这类片面行动，并非透过WTO现有争端解决机制，有违WTO规则。

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