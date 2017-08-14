特朗普祭301條款 美中貿易掛鉤朝鮮問題

（华盛顿13日综合外电报道）美方官员预告，总统特朗普将在14日签署备忘录，指示美国贸易代表依“301条款”判定是否对中国展开贸易调查，恐成美中贸易战的序曲。祭出“301条款”看似态度强硬，实际上，特朗普保留非常大的谈判空间。

特朗普政府考虑动用1974年美国贸易法中的“301条款”，针对中国政策是否构成不公平贸易行为启动调查，若判定伤害美国商业，可能采取对中国出口产品课征惩罚性关税等举措。

但如果贸易代表判断展开调查对美国经济不利，可以决定不启动调查。

若朝鲜与美国开战，肯定对美经济不利。

特朗普政府资深官员12日在电话背景说明会上坚称美中贸易与朝鲜问题无关，但总统可不是这么说的。

特朗普10日向媒体谈及朝鲜时表示，他认为中国可以做得更多，并说“我们和中国之间有贸易，我们每年在贸易上损失千亿美元（指贸易逆差）。他们知道我的感受，这不能继续下去。但如果中国帮助我们，我在贸易方面感觉会有很大不同。”

特朗普11日晚间才与中国国家主席习近平通话谈朝鲜，美方官员隔天便向媒体预告，特朗普14日要签署备忘录。

时机点巧合引发联想，特朗普祭出“301条款”作为中国在朝鲜问题上帮忙美国的交换条件。

而且这还不是第一次。上周美媒已报导，特朗普预订4日签署备忘录，向中国祭出“301条款”，并发表相关演说，却突然在前一天告知媒体，特朗普的演说延期。

接着，联合国安理会5日无异议通过针对朝鲜的新制裁，特朗普还感谢中国与俄罗斯支持。

未料朝鲜不满联合国安理会的新制裁，扬言报复美国，特朗普8日以“战火与怒火”警告朝鲜后，朝鲜甚至宣称计划以弹道飞弹攻击朝鲜；好面子的特朗普不断以“子弹已上膛”等狠话回敬，但国务卿提勒森与国防部长马提斯都说，仍希望透过外交手段解决。

几天吵闹下来，大幅提升东北亚紧张情势，特朗普政府仍绕回原路，希望中国帮忙解决朝鲜问题，能出的招也只有美中贸易。

若中国帮忙制止朝鲜，避免双方开战，将有助于稳定美国经济；如此一来，想必特朗普对于贸易的感觉会“非常不同”，或许还会亲手为美中贸易战的序曲划下休止符。