身體不顧好是為不孝 張慶信冀驗血提高意識

砂拉越张氏公会第二副会长张强开（左3）移交纪念品予世界张氏总会长拿督斯里张庆信太平局绅国会议员，右2起为会长张建卿、青年团长张倡境及筹备会主席张惠妘。

（本报诗巫13日讯）世界张氏总会长拿督斯里张庆信太平局绅国会议员强调，若是不照顾好自己的身体，就是不孝。

他希望借着验血活动，可以提高会员们对自己的健康意识，不要认为身体是自己的，就可以无需特别照顾，诚如俗语所说，“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也！”

他指出，身为家庭的一家之主，更是要懂得照顾自己的健康，如此才能更全面的照顾妻小，如果自己的健康出现状况，妻小将会痛失依靠，还要负担照顾一家之主，希望会员们能时时警惕，不要伤害自己的父母及爱你的家人。

他称，在科技发达，社会忙碌的时代，许多人都不愿意花时间为自己做体检，对自己的身体健康并不看重，反而把金钱放在比自己的身体健康更重要的位置上。

张庆信表示，砂拉越张氏公会如此关注会员们的健康，是希望会员们可以配合今早的验血活动，若是发现身体出现不适，或是有异样，应当即刻就医，或是采取预防的行为，千万不要在检验后，知道自己的身体状况下，依旧若无其事，枉费了公会对大家的苦心。

他续称，今早的验血活动，主要是让会员们借此相聚，彼此交流，提高自身健康的意识，同时也可以让大家了解平时生活习惯对健康的影响。

他在砂拉越张氏公会会主办的“关爱宗亲·免费验血”活动上致词时，表示感谢该会提倡验血的健康活动，让会员们有机会透过验血来检查自己的身体状况，对自己的健康有更深一层的了解，一旦发现有任何问题，也可以及时进行治疗。

对此，张庆信表示敬佩该会在岗位上的会员们，在打理公会的同时，依然发挥守望相助的精神，不忘关心会员们的身体健康，并且提倡良好的活动，让更多人了解身体健康的重要性。

同时，张庆信在活动上移交1万令吉的捐款予砂拉越张氏公会青年团，作为活动经费使用，并且也呼吁所有张氏宗亲们要团结一致。

与此同时，筹备会主席张惠妘表示，人们在日常生活中，往往在身体痒、发烧或感冒后就去进行抽血化验，目的是要帮助医生更进一步的诊断疾病及观察治疗效果，以对症下药。

她认为，透过平时多运动、控制饮食及定期检查，就能够保持身体的健康。