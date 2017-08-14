北京旅遊企業團訪貓城 黃順舸率團逛古晉節

（古晋13日讯）来到古晋，就一定要见识古晋美食节的魅力！来自中国北京的综合旅游投资企业代表团尽管多次来砂拉越进行投资项目考察，但还是第一次亲身感受到古晋节的热闹和美食。

砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸日前尽地主之谊，带领中国旅游企业的投资代表团，即北京容品国际文化发展有限公司总裁刘宁、副总裁周国川、项目经理吴悠、北京首旅建国酒店管理有限公司首席战略官王强等人前往古晋美食节感受人潮最热闹的美食盛会气氛并品尝各种风味美食。

中国企业代表走访古晋美食节后，对古晋的旅游概念也有了新的认识，尤其美食这方面的市场和吸引力仍然很大，不只外国游客会特别选择在8月古晋节期间来观光及品尝美食，也发现到本地人对新鲜创意美食的消费力和支持度也很高。

中国企业代表对古晋美食节的整体规划和卫生管理表示赞赏，同时也可以从美食节的人潮中，感受古晋人的亲切和生活文化。

北京容品国际文化发展有限公司与砂经济发展局双方正在进行最后阶段的合作细节项目洽谈工作，如果一切顺利的话，将以租赁方式租下大玛格烈达酒店及达迈度假村，同时将会全面包装打造，也会注入更多具吸引力的旅游元素配套，包括美食业的发展。

也是砂第二财政部长的黄顺舸表示，砂州政府非常重视与中国旅游企业投资的长远合作，并认为这是一个非常正确的时机，通过双方的合作带来更多的游客并刺激旅游业发展，因为综合旅游投资项目也包括致力把古晋作为国际航线其中一个转站枢纽，同时也将开拓从深圳直飞古晋的航线服务，这些都令人期待且可以更直接带动砂旅游和国际贸易投资的发展前景。

他说，砂首长拿督斯里阿邦佐哈里今年初上任首长后，第一个出访的工作访问团就是来到北京并与容品等相关综合旅游投资企业代表交流及签署合作意向书，显见砂州政府对发展砂州旅游业的重视，希望借助中国的企业配合，把古晋的旅游业做的更好并吸引更多国际旅客。