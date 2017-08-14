促勿理會網絡陷阱 稅收局沒發退稅郵件通知

一众捐款主宾与来宾合摄。

（古晋13日讯）内陆税收局否认发出退税邮件通知，因此，纳税者受促若收到相关邮件通知勿去理会。

内陆税收局透过文告指出，当局是通过纳税者提供的银行户口直接退税，其退税方式包括电子转账（EFT）、退税现金券及电汇（国外居住者）。

该局表示，有关假冒邮件通知会要求纳税者点击在邮件内提供的链接网址，包括退税条件查询等，惟，这些是网络陷阱。

内陆税收局呼吁纳税者勿掉入网络陷阱，同时忽视有关邮件通知。

欲知更多详情，可致电1-800-88-5436或前往临近的内陆税收局办事处查询，或上网浏览www.hasil.gov.my了解。

待批文下來即可興建

榕屬會所大廈轉讓辦妥

（本报古晋13日讯）古晋福州公会正迈向一个新展望，就是兴建会所大厦，目前有关地契转让手续已办妥，只待政府当局的批文，即可进行兴建工程。

古晋福州公会会长拿督余志豪是于昨晚在该公会青年团与妇女组配合双亲节主办古晋好声音5.0华语歌唱比赛联欢晚宴上致辞时，如是表示。由于拿督余志豪身在外地不克出席，故其讲辞乃由署理会长王长福代读。

他说，吴换炎总会长是一位拥有满怀乡谊热情之人、胸怀天下，世福在他领导之下必能海纳百川、造福桑梓。

他称，古晋福州公会作为世福成员属会，也同样必须在世福开疆拓土，凝聚世界福州乡谊之际，作为世福总会强劲的后盾，助上一臂之力，该会要给总会加油打气，让天下福州人在世福这个大家庭里成为一家人。

他指出，古晋福州公会创会迄今已近90载，一路走来，每一步都促成了桑梓之情，守望相助之谊，先贤的坚持与创新总是能感动人心，点点滴滴呈现了乡人无所畏惧，进取向上的精神，弘扬崇高奋斗，自强不息的中华乡土文化。

因此，该会同仁将以九十周年为里程碑，应向让人耳目一新的第一个百周年。尤其是该会青年团及妇女组乡情融洽、多彩耀眼，是该会强而有力的支柱，多年来积极主办双亲佳节盛会、意义深长。

他强调，身为儿女要知道孝敬父母要及时，要身体力行，要懂得多陪伴父母身侧，要为自己一下代树立榜样。

兒孫自有兒孫福

張慶信促做好老年規劃

（本报古晋13日讯）时代在迈进，社会在变迁，人们的思想也要与时并进，旧社会贯彻的是养儿防老观念，可在现今社会里人们要面对的生活压力是旧时代无法比拟的。因此，首相署东亚特使兼古晋福州公会永久名誉会长拿督斯里张庆信奉劝身为长辈别把希望完全寄托在子女身上，为自己做好老年的规划，儿孙自有儿孙福，一切莫强求。

他说，福州人是一个非常特殊的群体，即便在最艰苦环境下也绝不轻言放弃，骨子里流的都是勇敢拼搏积极奋进、永不言弃的血液，这些从世界各个角落的福州人都能成就一番大事业所得到的印证。

更让人引以为傲的是，福州人重情重义、重视教育，并且奉行中华传统文化中敬老尊贤的美德，将真、善、美的精髓体现在生活中，把福州精神发挥到极致。

他称，敬老尊贤的活动在华社团体重极为普遍，几乎每个社团每年都在例行举办，目的不外是希望能够让年长的长辈们可以感觉到自己的存在感及受重视的程度。

所谓：“老吾老以及人之老”，现在公会所举办的双亲节活动，就是把这句话的精神完美的体现出现，将关心自家老人的胸怀提升为关注所有的老人。

拿督斯里张庆信是于昨晚出席该会青年团与妇女组配合双亲节主办古晋好声音5.0华语歌唱比赛联欢晚宴上致词时，这么表示。基于拿督斯里张庆信因政务在身不克出席，故其讲词乃由拿督刘增强代读。

当然，身为子女的，虽然无法要求无时无刻守在父母身边，但最起码要每天给父母通电话、报平安，说说家常。

“我想作为父母的从来都不图儿女能做多大贡献，只希望儿女们能够平安、健康、快乐就很满足，所以，有时间我们要常回家看看。”

他也希望长辈们可以多参与公会活动，认识更多同乡，以便能够更好的打发赋闲时间，既丰富自己老年生活，又可以在叙叙旧、话乡音的环境下愉快度日，何乐而不为。