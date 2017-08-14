15人獲赴華教育基金 付吉軍籲好好學習

（本报诗巫13日讯）中国驻古晋总领事馆总领事付吉军表示，总领馆在经济许可的条件下，特别设立奖贷学金并透过马来西亚留华同学会砂州联委会来支持砂学子赴中国留学。他强调，虽然中国有许多奖学金，但是那些想到中国留学的学生虽获得奖学金，但因家境困难加上各种各样的原因，以致不足以满足学习及生活上的需要。

他称，随着中国的经济发展，中国各科的水平也越来越高，而且愿意前往中国留学的学子也越来越多，因此为了欢迎更多海外学子前往中国留学，中国设立了许多奖学金，包括中央政府奖学金、地方政府奖学金、汉办与侨办的奖学金、大学的奖学金等。

付吉军希望获得奖贷学金的学生们，在中国期间要好好学习，毕竟该奖贷学金有些特定的条件，就是要达到特定的成绩才能够继续获得奖贷学金。

他指出，在刚去中国求学时，或许还未获得奖学金，若是成绩优秀者，在校期间可以预先申请第二学年或第三学年的奖学金等。

他也希望留华的学生能够利用在中国学习的机会，把自己的优势来促进与中国教育上的文化交流。

付吉军在今早的新闻发布会上，祝贺那些获得2017年中国驻古晋总领事馆赴华留学教育基金、孔子学院奖学金、中国政府奖学金及广东省海外华文幼教师资培训班的学生们，并祝愿他们学习进步及愉快。

他感谢去年才成立的马来西亚留华同学会砂州联委会，并在留华方面做出大量的工作。

他也指出，他会把中国的奖贷学金及教育交流工作交给该会处理，原因是该会拥有一批有志于促进中国与砂教育交流的热心人士，同时也热心为砂拉越华裔服务，特别是其中曾经在中国留学的人士，对中国的教育体制、大学申请过程等也会比较了解，并且他们也与曾经求学过的学校还有联系。

“所以透过他们所做的大量工作与联系，为砂拉越学子赴中国去创造更多的机会，因此对于他们的辛勤劳动，我表示真心感谢。”

马来西亚留华同学会砂州联委会署理主席黄首詠医生表示，共有15位学子获得2017年中国驻古晋总领事馆赴华留学教育基金。

他称，“中国驻古晋总领事馆赴华留学教育基金”由中国驻古晋总领事馆授权留华同学会砂拉越总会管理。

“此教育基金是驻古晋领事馆为鼓励砂拉越学生赴华完成大学教育而设立的。2017年在该基金下共有15位砂拉越学子受益。第一批受益的学生来自古晋、诗巫、民都鲁及美里。每位受惠者所获的贷款每年发放一次，每名受惠者可获4万令吉左右的教育基金，连续4至6年（视学习年限而定），以协助他们完成4至6年的学业。”

他续称，为协助培养幼儿教育师资，中国海外交流协会与广东省海外交流协会举办华文幼儿师资培训班，招收从事幼教事业的教师到广州培训一年。培训期间的学费、住宿费等由海外交流协会提供。

他指出，在驻古晋领事馆推荐下，向该会提出申请的3位幼教老师都被录取。

黄首詠也表示，为培养合格的汉语教师，促进中华文化传播，孔子学院总部/国家汉办（简称汉办）设立奖学金，鼓励优秀学生到中国各大学学习汉语。

“奖学金包括两年制的硕士奖学金的本科奖学金。由孔子学院提供的全额奖学金包括提供学费、住宿费、生活费。今年有两位学生被录取。”

他也指出，中国政府设立奖学金，资助世界各国优秀学生到中国的大学学习，因此凡是中国政府奖学金成功申请者，可以豁免在学期间所有的学费、住宿费，并且还能获得生活费津贴。

他说，今年诗巫有2位学生成功被录取至大学本科和硕士班就读。

黄首詠表明，由于留学生没有统一登记处，在联系方面有难度，因此留华砂总呼吁在中国各省市留学的砂拉越学子与该会联系，登记基本的留学资料。

“此举一来是掌握砂拉越学生在中国留学的基本情况，二来是加强与留学生的联系，如果遇到任何困难或需要协助之处，可在短时间内联系本会帮忙。已在中国就读的砂拉越学生，本会呼吁有关学生家长联络该会提供相关资料。”

本年度赴华留学各项奖学金/贷学金录取名单如下：

2017年中国驻古晋总领事馆赴华留学教育基金

1.罗美慧 古晋 北京清华大学 新闻系

2.郑凯文 古晋 浙江大学 临床医学

3.郑达鸿 古晋 东南大学 临床医学

4.刘美慧 美里 上海交通大学 临床医学

5.张秋妏 民都鲁 广州暨南大学 信息管理与信息系统

6.黄岩仓 民都鲁 广州暨南大学 体育教育

7.黄小慈 民都鲁 广州暨南大学 华文教育

8.陈冠裕 诗巫 广州暨南大学 预科

9.许立文 诗巫 上海交通大学 环境科学与工程

10.刘佳惠 诗巫 北京清华大学 社会科学

11.李岱真 诗巫 北京清华大学 化学工程与工业生物工程

12.张理镜 诗巫 上海交通大学 电子信息工程

13.胡皓雍 诗巫 上海交通大学 数学与应用数学

14.包章壮 诗巫 上海中医药大学 中医

15.何德亿 诗巫 上海交通大学 口腔医学

2017年广东省海外华文幼教师资培训班：江立晶（诗巫福儿院幼儿园）、林明蓁（诗巫圣心幼儿园）、陆玮琪（古晋TADIKA BAHAGIA蒙特梭利幼儿园）

2017年孔子学院奖学金：邱锦洁（北京大学国际汉语硕士）、郑洁羚（北京大学国际汉语硕士）

2017年中国政府奖学金：程恩（中国福建农林大学蜂学系）、林昌锦（北京大学攻读国际关系硕士）