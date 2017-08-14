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有源頭活水來 黃順舸促把握學習機會

发布于 August 14, 2017

（本报诗巫13日讯）砂拉越第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸希望同学们懂得为有源头活水来的道理，把握生命中各种的学习机会。
他与学生们分享中国儒学大师朱熹所写的一首诗，其中一句是“问渠那得清如许，为有源头活水来”，意即一个池塘如果没有活水注入，没有活水的来源，就是一潭死水，无法清澈见底。
他认为人们也是一样的，一个人如果不断的学习新知识，这些新知识就像活水一样，不断的注入他的生命，那他的生命就会变得非常丰富。
“同学们，你们时刻都在吸收新鲜的事物，参加华文水平大赛对你们来说，也是一个新的经历与体验。当你认识到所作的每一件事，都将使自己有所受益的时候，你的经历就成了你的财富与活水。”
他称，推广文化教育事业从来就不是一个人的事，不是一所学校的事，不是留华砂总的事，而是需要大家共同的努力与配合。对此，他相信在留华砂总与各界的努力下，砂拉越华文教育的发展会更加生机勃勃，并且培养出更多文化传播的年轻使者。
黄顺舸在2017年第一届全砂国际华语水平大赛开幕礼上致辞时，恭贺马来西亚留华同学会砂州联委会成功举办砂拉越第一届汉语水平考试与第一届全砂中小学国际华语水平大赛。他续称，今日共有来自全砂各地296位考生参加这项考试，并且创下了我国历年来单一考场最多考生的纪录。
他表示，留华砂总是砂拉越唯一受中国汉办/孔子学院总部委托的官方指定考点，这可说意义深远。他表明，这不仅为赴华留学与工作者提供了便利，也是推广华语的一个契机。“我相信留华砂总作为汉语水平考试的考点，未来一定会为学习华语的学生提供更多更广阔的空间与舞台，让汉语水平考试在砂拉越形成更大的影响力。”
黄顺舸也认为举办华语水平大赛是非常有意义的，因这能让学生对学习华语产生更大的兴趣，有助于华文教育在砂拉越的推广与普及。
“看到这赛事的规模，我也感受到留华砂总对比赛本身所蕴含的期望与责任，即汉语水平考试可以不仅仅是“考试”，而是一种“学习体验”与一种“比赛乐趣”。也正是因为这个大赛，让更多砂拉越人认识了汉语水平考试（HSK），而在这之前，我相信大部份的人，都不晓得HSK是何物。”
他对于学生们参加华文水平大赛的热情给予充份的肯定，因为语言是文化的载体，学好华语就有助于理解祖先们流传下来的智慧，领悟其中蕴含的智慧。

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